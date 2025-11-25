Junts marca perfil davant Aliança Catalana i descarta “cops de volant” per “quatre vots”

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha parlat per primera vegada del baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) que pronostica un empat a 19-20 escons de la seva formació amb Aliança Catalana i ha aprofitat per marcar perfil davant l’extrema dreta. “Totes aquestes enquestes que no paren de sortir nosaltres les desmentirem“, ha dit en una roda de premsa per a estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) organitzada pel Diari de Barcelona. Turull ha assegurat que, malgrat els resultats del CEO, el partit no està disposat a fer “cops de volant” ni entrar en el “fang” per disputar-li el vot a Sílvia Orriols. “No farem les coses pel pèndol i per quatre vots”, ha afirmat.
“Nosaltres no volem ser l’alternativa a Aliança Catalana, volem ser l’alternativa al Govern de Salvador Illa”, ha advertit. Turull ha evitat concretar si estaria disposat a arribar a acords amb el partit d’extrema dreta, però ha deixat clar que el partit de Sílvia Orriols té “discursos i posicionaments” que traspassen algunes de les línies vermelles de Junts, com són les “polítiques per integrar” i no per “fraccionar, confrontar i atiar la confrontació i l’odi”. Amb tot, el secretari general de Junts ha preferit deixar per a després de les eleccions municipals l’abordatge dels pactes electorals.
Junts treu ferro al CEO
La valoració de Turull va en la línia de les que va fer aquest dilluns el vicepresident i portaveu de Junts, Josep Rius, que després de la publicació dels resultats del CEO va posar-ne en dubte la fiabilitat. “Una enquesta te la pots creure pel grau de compliment que té”, va assegurar Rius, que va recordar que en les anteriors eleccions no van encertar les projeccions per a Junts. Fonts del partit han denunciat una “operació enquesta” contra la formació i han remarcat que el baròmetre té diversos “biaixos”, com que la mostra d’enquestats només inclou 102 persones a Lleida, 141 a Tarragona i 198 a Girona, davant les 1.509 a Barcelona, tot i que, en realitat, respecta els percentatges del cens electoral.
També consideren que hi ha dades “incongruents”, com 1,5 milions de votants que no van anar a les urnes el 2024 i que ara es mobilitzarien, 670.000 persones que podrien canviar el seu vot o el fet que “no existeixen” els indecisos. “Ja fa temps que hi ha una ‘operació enquesta’ contra Junts. Una cosa és cuinar i l’altra trucar a Glovo perquè et portin el que volen”, explicaven les mateixes fonts, que asseguren que el partit estudia diverses opcions legislatives, com ara una proposició de llei perquè el CEO passi de dependre del Parlament, i no del Departament de Presidència, com passa ara.