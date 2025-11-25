La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha dit que l’ascens d’Aliança Catalana en el Baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió, amb un empat amb 19-20 escons amb Junts, és “una fotografia d’un moment puntual” de la societat catalana, però ha deixat clar que l’hora de la veritat és quan se celebren eleccions. En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu d’aquest dimarts, Paneque ha replicat les crítiques de formacions parlamentàries, com Junts o la CUP, que acusen Salvador Illa, l’executiu i els socialistes catalans d’alimentar l’extrema dreta “cuinant” enquestes o donant-los protagonisme al Parlament. “Des del PSC, els discursos d’odi es combaten des del minut u de la nostra història”, ha dit, i ha defensat el “rigor” de les dades demoscòpiques.
La portaveu del Govern ha dit que la tradició i la trajectòria política del PSC, el grup que dona suport al Govern, “de cap manera avala que alimenti el creixement de l’extrema dreta”. En aquest sentit, ha assenyalat que des de l’executiu i des del seu partit mantenen “un combat frontal de projectes respecte de discursos d’extrema dreta”. “Ningú pot acusar el PSC de fer cap estratègia per alimentar el creixement de l’extrema dreta”, ha sentenciat, i ha insistit en “negar la major” perquè la trajectòria política i de govern dels socialistes catalans “avala just el contrari”.
La consellera de Territori ha subratllat que han complert al “peu de la lletra” el cordó sanitari cap a Vox i Aliança Catalana de les “forces democràtiques” al Parlament. Així mateix, ha defensat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, augura que aquestes forces fracassaran perquè creu que “xocaran amb el sentit general de la ciutadania de Catalunya”, i ha rebutjat que es pugui acusar el seu partit d’avalar aquestes forces polítiques. Amb tot, ha insistit que el Govern i el PSC fan “del combat als discursos de l’extrema dreta una qüestió fonamental”.
“Donar respostes més ràpides” per combatre l’extrema dreta
D’altra banda, ha manifestat que la societat catalana és “acollidora” i ha deixat clar que els discursos de confrontació o que atien l’odi “no tenen cabuda en la societat catalana”. També ha dit que Catalunya advoca per la cohesió social, que els discursos de confrontació o que promulguen l’odi “no hi tenen cabuda” a Catalunya, i ha emmarcat el creixement de l’extrema dreta en els ascensos d’aquest tipus de discursos internacionals.
En aquest sentit, ha assenyalat que la manera que té el Govern de combatre l’extrema dreta és aplicar la seva “agenda progressista, transformadora i modernitzadora de Catalunya”. Paneque ha sostingut que la manera de combatre el creixement de partits d’extrema dreta és donar solucions a les preocupacions dels catalans. “Donar respostes el més àgil, ràpides i eficaces possibles a aquelles problemàtiques que la ciutadania expressa”, ha dit la consellera, que s’ha mostrat convençuda que “aquesta és la millor manera de treballar la cohesió al nostre país”.