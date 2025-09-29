Fa temps que es parla d’una crisi entre Felip VI i Letícia. Les veus apunten que la relació del matrimoni reial s’hauria refredat i les incògnites s’agreugen quan surten a la llum detalls dels seus viatges oficials. Un d’ells és que sempre dormen separats quan s’allotgen als hotels, cosa que ha generat cert debat i que ha posat damunt la taula una sèrie de preguntes: què vol dir? La revista Lecturas s’ha posat en contacte amb María José Gómez Verdú, experta en protocol i etiqueta, que n’ha donat certs detalls.
Per què dormen separats Felip i Letícia?
Històricament, s’han conegut molts casos de parelles reials que dormien sempre en habitacions separades. Tant si és per un cas de comoditat com perquè abans els matrimonis de conveniència podien no ser tan feliços com els agradaria, dormir en llits o habitacions separades era una opció viable. En el cas de Felip i Letícia, hi ha algun altre motiu? Segons l’experta i analitzant la decisió des d’un punt de vista de protocol, aquesta decisió “no s’ha d’interpretar com un fet personal”. “És una mesura alineada amb la pràctica institucional d’altres Cases Reials i direccions d’Estat“. Què vol dir això? Que no són els únics royals que posen en pràctica aquesta separació nocturna.
Ara bé, també hi ha un altre factor com és la seguretat. “Que els reis descansin en habitacions diferents permet minimitzar riscos en cas d’incidències imprevistes, facilita la logística dels equips de seguretat i assegura que, davant qualsevol eventualitat, almenys un dels membres de la Direcció de l’Estat pugui actuar amb rapidesa”, explica Verdú. Tanmateix, els gestos entre la parella continuen analitzant-se sota lupa.
Les peticions més curioses de Felip, Letícia i Elionor
Aquest debat sobre la vida nocturna de Felip i Letícia ha coincidit amb la visita de la família, amb la seva filla Elionor, a Navarra. Tots tres s’han allotjat en un castell-hotel de luxe als afores de Pamplona i la periodista Nuria Marín s’ha fet ressò d’algunes peticions curioses de la família.
Segons alguns seguidors que han aconseguit aquestes informacions, es va demanar que per a l’arribada d’Elionor, tinguessin preparada una selecció de snacks particulars: cacauets i fruits secs específicament d’El Corte Inglés. També explica que cap d’ells baixa al bufet de l’hotel per esmorzar i que, per tant, els hi faciliten safates amb tot el que necessiten a les habitacions. Quina exigència demana Letícia? En el seu cas hauria demanat que li portin pa de sègol i que només en pren aquest tipus. També ratifica que dormen en habitacions separades i què en aquesta visita oficial anaven acompanyats de 12 persones de seguretat i tres persones dedicades al servei. Tot plegat, més detalls que permeten conèixer les manies i excentricitat del matrimoni reial espanyol.