Letícia protagonitza un reportatge en què els seus amics treuen a la llum detalls desconeguts de la seva vida. La revista Vanity Fair ha rememorat la dificultat que va experimentar quan va entrar a la família reial, un moment complicat de gestionar per a ella: “Va veure’s obligada a enfrontar crítiques molt classistes, elitistes i masclistes que semblaven injustes i molt poc fundades”, diu Carlos Alsina. El periodista ha sabut que deixar tot enrere ha generat en la reina espanyola una seguretat “molt grata“.
Als seus inicis, diuen que s’enfadava perquè veia que es parlava més de com vestia que de tot el que feia: “No és raonable que em valorin més pel vestit vermell que vaig dur a Copenhaguen que per la meva activitat professional o les meves capacitats“, va lamentar en el seu moment. La seva imatge ha canviat molt des de llavors, també en la manera de comunicar. La presidenta de l’Associació Espanyola de Comunicació No Verbal aplaudeix que els Borbons hagin canviat d’idea pel que al paper que ha desenvolupat Letícia: “L’hem vist callada i a l’ombra de Felip VI durant massa temps quan la comunicadora nata és ella“.
“A palau van voler que tingués la mateixa imatge que la seva predecessora, però ja no estem als anys vuitanta i ara no és coherent que la reina no tingui més protagonisme. Fins ara no s’havien explotat les seves virtuts, però està preparada. Al principi la veiem molt rígida, amb una tensió més evident a l’esquena i al mentó”, afegeix.
Letícia, vista de prop per alguns dels seus amics
Ara Letícia trepitja fort i diuen, des del seu entorn, que està molt conscienciada en acabar de definir el paper que ha de representar: “Fa 20 anys que treballa en això. Sap que el seu do és la comunicació, és quirúrgica i això li permet aprofundir en els temes“, diu Sonsoles Ónega, amiga i excompanya de feina a la CNN+.
Ella que l’ha tractat de prop en aquests últims anys, afirma que és més sensible del que sembla i nega que interpreti un paper quan es mostra preocupada per les desgràcies alienes: “A Letícia li afecta el que viu i el que veu, no passa pels llocs de puntetes. Quan es compromet, es compromet de debò“. En el mateix sentit es pronuncia l’expert en reialesa José Antonio Zarzalejos: “A ella li arriba molt a fons tot el que té a veure amb els sentiments i les opinions de la gent i els dona importància perquè sap que són un bon termòmetre de l’estat d’ànim general”.
Una amiga propera a ella diu a la revista que, en la intimitat, Letícia continua sent “la mateixa” que van conèixer fa 20 anys: “Treballa sempre per la corona i per les seves filles, a les qui ha entregat mitja vida. Ella sempre s’ha preocupat per les paraules, per la correcció en el llenguatge i la imatge. Era i és perfeccionista en el sentit més positiu de la paraula perquè si fa alguna cosa, la vol fer bé”.
Un escrit que aprofiten per mostrar una imatge de la reina que creuen que no s’acaba de veure des de casa.