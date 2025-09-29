Per què s’ha separat la germana de Letícia? “Situacions escabroses”

Telma Ortiz i Robert Gavin han trencat després de sis anys junts i una filla en comú. Ningú no s’esperava aquesta ruptura, la que torna a deixar soltera la germana de Letícia. S’havia dit, en els últims dies, que s’havien canviat de casa i que ella també havia començat una feina nova. Doncs bé, ara se sap que s’ha traslladat sense l’advocat… encara que no ha marxat gaire lluny, ja que la casa on resideix ara es troba a la mateixa urbanització on estaven fins ara.
Què ha passat entre ells per posar fi a aquesta història d’amor? En les revistes del cor va parlar-se moltíssim dels seus inicis perquè l’exdona del Robert va dedicar-li una cançó de lletra enverinada, un text que venia a dir que la Telma s’hauria interposat en el seu matrimoni. Ara, són els motius de la separació el que ocupen els titulars. Hi ha hagut terceres persones? O s’ha acabat l’amor de tant fer-lo servir?
Des de D Corazón, el programa de TVE, han volgut investigar què hauria passat aquí. El titular? Que els problemes econòmics haurien tingut molt a veure en aquesta ruptura: “Telma va abandonar la casa familiar fa un any i mig, el juny de l’any passat. Vivien a La Moraleja, però van haver de deixar-la perquè no podien afrontar el pagament. Ella treballa molt, però la seva exparella treballa menys i no té ingressos”.
Els problemes econòmics, motiu de disputa entre Telma i Robert Gavin
“Telma no podia sostenir el ritme de vida que ell pretenia portar“, etziben. Robert no era ric, ja que la que tenia recursos era la seva dona, la cantant de The Corrs. No obstant això, no era conscient que havien d’abaixar el nivell de vida: “Tenen fills i moltes despeses per davant, així que Telma va decidir abandonar la casa“, expliquen des del programa.
Sembla que van tenir un gran enfrontament fa uns mesos, durant la presentació del llibre que ell ha publicat “sense el suport de Telma”. Es tracta d’una novel·la que no ha agradat i que tampoc no tenia la germana de Letícia massa contenta: “Ella sempre havia preferit mantenir-se en un segon pla, lluny del focus mediàtic, i amb aquest llibre la va exposar una altra vegada a primera línia”. Aquell dia haurien tingut “una forta discussió” que va acabar de donar-los ales per trencar definitivament: “Va haver-hi situacions escabroses i és impossible que Telma li perdoni“. No han donat detalls de què es refereixen, però sembla fort.
Des de llavors, el distanciament entre ells s’hauria incrementat i haurien deixat d’acudir junts als plans socials. Ara, tothom sap que aquesta història s’ha acabat i s’entén una mica més com han arribat fins aquí.