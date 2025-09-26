Telma Ortiz torna a ser notícia per segona vegada en pocs dies, ara per un tema que té a veure directament amb la seva vida personal. Si fa poques hores es filtrava a la premsa que la germana de Letícia havia canviat de feina i de casa, ara se sap per què. I és que, quan ningú no s’ho esperava, han confirmat que ha trencat amb la seva parella. L’activista i l’advocat irlandès Robert Gavin sortien des de feia sis anys, una relació consolidada i amb una filla en comú que la feia mare per segona vegada als 47 anys. Sempre recelosos de la seva intimitat, sí que s’havien mostrat molt enamorats en les poques ocasions en què s’havien deixat veure junts. Ara, l’amor s’ha acabat si fem cas a la informació que tenen des de Vanitatis.
És probable que tots dos vulguin que la separació sigui amistosa, sobretot després de l’experiència prèvia de Robert quan va divorciar-se de la cantant Sharon Corr. En aquell moment, l’exdona va prendre’s molt malament que ell refés la seva vida aviat i va arribar a escriure una cançó en què no deixava en bon lloc ni a l’advocat ni a Telma Ortiz. Ara, aquesta separació l’estan vivint amb hermetisme i ni tan sols han emès cap comunicat.
Sí que se sap que ella ha marxat de la casa familiar, ja que se n’ha comprat una altra a prop i també a dins de la mateixa urbanització. Que hagin deixat d’acudir junts a sopars i reunions amb amics comuns era una altra pista, sí. Doncs bé, ha estat l’advocat qui ha confirmat que aquesta història d’amor ha posat punt final. No ho ha confirmat quan li han preguntat des del mitjà, però sí que ho hauria deixat caure en diverses trobades amb amics. La parella engega camins separats, pel que es veu, però no se sap si hi ha hagut alguna tercera persona o si simplement el temps els ha distanciat.
Quantes parelles ha tingut Telma Ortiz abans de Robert Gavin?
Telma Ortiz havia tingut altres parelles abans. El primer que va conèixer-se, almenys públicament, va ser Enric Martín Llop. No van arribar a casar-se, però sí que van estar junts diversos anys i van tenir una filla en comú. Aquella etapa va ser complicada per a ella, ja que la germana havia començat a sortir amb Felip de Borbó per llavors i la premsa va perseguir tota la seva família.
Aquella relació va trencar-se, també, i Telma va deixar-se captivar per un amic especial de la seva germana. Amb Jaime del Burgo sí que va arribar a casar-se, encara que això tampoc no va ser senyal d’una relació duradora perquè van acabar divorciant-se de mutu acord.
Després d’uns quants anys sense parella coneguda, finalment va arribar a la seva vida Robert Gavin. Se’ls va veure junts per primera vegada el 2016, però no seria fins tres anys més tard que es publicaria la primera foto de la parella. Seria una mica després, quan ell va fer oficial el seu divorci, que acudirien junts al primer acte en els Premis Princesa d’Astúries. Des de llavors haurien estat molt bé, fins al punt de voler ser pares, però les coses s’han acabat trencant i ara la germana de Letícia torna a estar soltera.