Telma Ortiz es convertia en notícia fa pocs dies després que sortís a la llum la ruptura amb la seva parella, Robert Gavin. La germana de Letícia i l’advocat irlandès feia sis anys que sortien i fins i tot tenien una filla en comú. La notícia sortia poques hores després que es filtrés a la premsa que Telma havia canviat de feina i de casa, per tant, totes les peces del puzle començaven a encaixar. El que se sabia és que Telma havia marxat de la casa familiar i se n’havia comprat una altra a prop, dins la mateixa urbanització, però els problemes no s’acabarien aquí.
Des del programa D Corazón s’apuntava que una de les causes de la ruptura serien els problemes econòmics. “Telma va abandonar la casa familiar fa un any i mig, el juny de l’any passat. Vivien a La Moraleja, però van haver de deixar-la perquè no podien afrontar el pagament. Ella treballa molt, però la seva exparella treballa menys i no té ingressos“. Ara, han sortit a la llum noves informacions que afecten directament la seva exparella.
L’editorial de Robert Gavin retira el seu últim llibre i rescindeix el seu contracte
La publicació de l’últim llibre de Robert no hauria agradat gens la germana de Letícia, de fet, des del programa de TVE apuntaven que s’havia publicat “sense el suport de Telma. “Ella sempre havia preferit mantenir-se en un segon pla, lluny del focus mediàtic, i amb aquest llibre la va exposar una altra vegada a primera línia”. Ara ha estat Vanitatis qui ha donat més detalls d’aquest capítol que podria haver dinamitat la ruptura de la parella. Segons informen després de parlar amb l’editorial que ha publicat el llibre de Gavin, El cuarto poder, han decidit retirar el llibre del mercat.
L’editor de la novel·la, Jorge Alonso, que resulta que és una persona propera al cercle de Telma i amic del seu pare, Jesús Ortiz, els ha confirmat que s’ha produït la retirada del llibre, però sense entrar en detalls. El problema de tot plegat? El cercle de Telma insisteix que “la necessitat de destacar” de l’advocat irlandès hauria estat una de les claus perquè tot esclatés. “Asseguren que el llibre gairebé no es va vendre, encara que Bonnar insistia -i repetia a qui volgués escoltar- que la seva novel·la seria un supervendes que el llançaria a la fama”, expliquen.
Què ha passat amb la novel·la polèmica?
La realitat és que ha estat totalment el contrari. A més a més de treure del mercat la publicació, l’editorial ha rescindit el contracte de l’irlandès. El llibre s’hauria publicat per l’amistat entre el pare de Letícia i l’editor del llibre, però un cop van rebre la notícia que s’havien separat, van decidir retirar-lo. “No volen saber res de Bonnar”, apunta el citat mitjà.
Telma Ortiz ha estat notícia els últims dies, sobretot després que sortís a la llum fa uns dies que la parella hauria acumulat deutes perquè ell no volia abaixar l’alt nivell de vida i que podrien estar “a prop de ser desnonats”, explicava a revista Lecturas. Si fem cas a les informacions que comparteix Vanitatis, la casa que tenien costava 6.000 euros al mes i, patint per assumir aquestes despeses, va decidir mudar-se a una altra casa a Alcobendas, “més senzilla i per la meitat de preu”. Expliquen que ara Telma viu a un apartament d’aquest municipi i que està “feliç”. “Feia temps que no vèiem a Telma tan contenta. Està alegre, somrient i, sobretot, en pau amb si mateixa”. Sembla que la separació ha resultat positiva per a la cunyada de Felip VI, tot i els problemes econòmics que han arrossegat.