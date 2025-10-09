Telma Ortiz se convertía en noticia hace pocos días después de que saliera a la luz la ruptura con su pareja, Robert Gavin. La hermana de Letizia y el abogado irlandés llevaban seis años juntos e incluso tenían una hija en común. La noticia salió pocas horas después de que se filtrara a la prensa que Telma había cambiado de trabajo y de casa, por lo tanto, todas las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Lo que se sabía es que Telma había dejado la casa familiar y se había comprado otra cerca, dentro de la misma urbanización, pero los problemas no acabarían ahí.

Desde el programa D Corazón se apuntaba que una de las causas de la ruptura serían los problemas económicos. «Telma abandonó la casa familiar hace un año y medio, en junio del año pasado. Vivían en La Moraleja, pero tuvieron que dejarla porque no podían afrontar el pago. Ella trabaja mucho, pero su expareja trabaja menos y no tiene ingresos«. Ahora, han salido a la luz nuevas informaciones que afectan directamente a su expareja.

La editorial de Robert Gavin retira su último libro y rescinde su contrato

La publicación del último libro de Robert no habría gustado nada a la hermana de Letizia, de hecho, desde el programa de TVE apuntaban que se había publicado «sin el apoyo de Telma. «Ella siempre había preferido mantenerse en un segundo plano, lejos del foco mediático, y con este libro la expuso otra vez a primera línea». Ahora ha sido Vanitatis quien ha dado más detalles de este capítulo que podría haber dinamitado la ruptura de la pareja. Según informan después de hablar con la editorial que ha publicado el libro de Gavin, El cuarto poder, han decidido retirar el libro del mercado.

El editor de la novela, Jorge Alonso, que resulta ser una persona cercana al círculo de Telma y amigo de su padre, Jesús Ortiz, les ha confirmado que se ha producido la retirada del libro, pero sin entrar en detalles. ¿El problema de todo esto? El círculo de Telma insiste en que «la necesidad de destacar» del abogado irlandés habría sido una de las claves para que todo explotara. «Aseguran que el libro casi no se vendió, aunque Bonnar insistía -y repetía a quien quisiera escuchar- que su novela sería un superventas que lo lanzaría a la fama», explican.

¿Qué ha pasado con la novela polémica?

La realidad es que ha sido totalmente lo contrario. Además de sacar del mercado la publicación, la editorial ha rescindido el contrato del irlandés. El libro se habría publicado por la amistad entre el padre de Letizia y el editor del libro, pero una vez recibieron la noticia de que se habían separado, decidieron retirarlo. «No quieren saber nada de Bonnar», apunta el citado medio.

Telma Ortiz ha sido noticia en los últimos días, sobre todo después de que saliera a la luz hace unos días que la pareja habría acumulado deudas porque él no quería bajar el alto nivel de vida y que podrían estar «cerca de ser desahuciados», explicaba la revista Lecturas. Si hacemos caso a las informaciones que comparte Vanitatis, la casa que tenían costaba 6.000 euros al mes y, preocupada por asumir estos gastos, decidió mudarse a otra casa en Alcobendas, «más sencilla y por la mitad de precio». Explican que ahora Telma vive en un apartamento de este municipio y que está «feliz». «Hacía tiempo que no veíamos a Telma tan contenta. Está alegre, sonriente y, sobre todo, en paz consigo misma». Parece que la separación ha resultado positiva para la cuñada de Felipe VI, a pesar de los problemas económicos que han arrastrado.