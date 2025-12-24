Des que Letícia va començar a sortir amb Felip de Borbó, la família Ortiz sabia que la seva vida podia canviar de manera dràstica. El cognom Borbó passaria a ser part dels seus hereus, les reunions familiars se celebrarien a la Zarzuela i passarien a conèixer-se en moltes ocasions com a “la mare o la germana de la reina”. La relació de Letícia amb la seva família sempre genera molt d’interès, sobretot ara que arriben les festes de Nadal i les trobades per gaudir d’àpats molt llargs i densos estan a punt de començar. Dins el nucli familiar de la mare d’Elionor i Sofia hi ha dues persones que han ocupat bona part de les revistes del cor i els programes de crònica social com són la seva mare, Paloma Rocasolano, i la seva germana Telma. Però com és realment la relació amb ella?
Com és la relació entre Letícia i Telma Ortiz?
A finals del passat mes de setembre, el nom de Telma Ortiz va tornar a ressonar amb moltíssima força després de sortir a la llum la ruptura sorpresa amb Robert Gavin després de sis anys de relació i amb qui havia estat mare per segona vegada als 47 anys. La notícia sortia a la llum poques hores de saber que la germana de Letícia havia canviat de casa i de feina. Però què havia passat entre ells? La parella hauria separat camins després d’unes quantes esbroncades i problemes econòmics que els haurien afectat, sobretot perquè, segons les informacions que van sortir, ell no hauria volgut abaixar el nivell de vida que duien i els deutes s’haurien acabat acumulant. En tot cas, tot això els ha afectat en la relació de germanes? La periodista Pilar Eyre analitza els detalls més significatius a la revista Lecturas.
Segons explica la periodista catalana experta en cases reials, Telma és la persona de la família Ortiz “que més va gaudir de la sobtada fama” que van rebre després que fos pública la boda entre Letícia i el fill de l’emèrit Joan Carles. Segons el llibre que va escriure el cosí de totes dues, “Telma va ser l’única que es va sentir satisfeta amb el seu nou paper de germana principesca perquè li encanta la faràndula, la frivolitat i el món pijo“, recull. Unes paraules molt dures per descriure la personalitat de la cunyada de Felip.
Havien estat unides les germanes?
Segons explica Eyre, les dues germanes “havien estat unides”, sobretot quan Telma estava a Barcelona estudiant Econòmiques. D’aquesta situació en va derivar que Letícia, segons indica, conegui tan bé el territori. “Com no teníem molts diners, recorríem la Costa Brava en autoestop de càmping en càmping”. Probablement, aquestes condicions hauran canviat ara que és la reina i la seva germana forma part de la família i és tieta de l’hereva al tron. Ara bé, les aparicions de Telma a les revistes no haurien estat molt ben rebudes per Letícia, que telefonava contínuament la seva germana per esbroncar-la. “Al final va ser la mateixa Telma la que es va afartar de la fama i els periodistes i va decidir anar-se’n a viure a Barcelona”, recull.
La relació amb la premsa que tenia Telma no era gaire bona i tal com explica Eyre, fins i tot va ser capaç de demandar a més de 50 mitjans per “assetjament insuportable”. Una mesura que va acabar jugant en contra de la germana de Letícia, que fins i tot va haver de pagar els costos d’aquesta demanda després que una sentència dictés que el que demanava anava en contra de la llibertat d’expressió. Una croada personal que no va sortir gaire bé, igual que la seva relació Enrique Martín Llop, amb qui va ser mare del seu primer fill.
L’any 2012 anunciaria el compromís per sorpresa amb Jaime del Burgo, un antic amic de la seva germana. Tot i que Letícia no va anar a la boda, sí que va aparèixer a la festa posterior que van fer a Itàlia. La vida separada que feien perquè ell vivia a l’estranger i ella continuava a Barcelona els va portar a divorciar-se quatre anys més tard de la boda. Un matrimoni complicat en què tampoc hi va haver molta relació amb Letícia durant el temps que van estar junts. Després de la ruptura amb l’advocat irlandès aquest 2025, encara no es coneix cap nou amor que ocupi el cor de Telma i l’acompanyi en aquestes festes de Nadal que la seva mare Paloma probablement compartirà amb la seva filla i les netes a la Zarzuela.