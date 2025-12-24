Desde que Letizia comenzó a salir con Felipe de Borbón, la familia Ortiz sabía que su vida podría cambiar drásticamente. El apellido Borbón pasaría a ser parte de sus herederos, las reuniones familiares se celebrarían en la Zarzuela y serían conocidas en muchas ocasiones como «la madre o la hermana de la reina». La relación de Letizia con su familia siempre genera mucho interés, sobre todo ahora que llegan las fiestas de Navidad y los encuentros para disfrutar de comidas muy largas y densas están a punto de comenzar. Dentro del núcleo familiar de la madre de Eleonor y Sofía hay dos personas que han ocupado buena parte de las revistas del corazón y los programas de crónica social como son su madre, Paloma Rocasolano, y su hermana Telma. Pero, ¿cómo es realmente la relación con ella?

¿Cómo es la relación entre Letizia y Telma Ortiz?

A finales del pasado mes de septiembre, el nombre de Telma Ortiz volvió a resonar con muchísima fuerza después de salir a la luz la ruptura sorpresa con Robert Gavin tras seis años de relación y con quien había sido madre por segunda vez a los 47 años. La noticia salía a la luz pocas horas después de saber que la hermana de Letizia había cambiado de casa y de trabajo. Pero, ¿qué había pasado entre ellos? La pareja habría separado caminos después de unas cuantas discusiones y problemas económicos que les habrían afectado, sobre todo porque, según las informaciones que salieron, él no habría querido bajar el nivel de vida que llevaban y las deudas se habrían terminado acumulando. En todo caso, ¿todo esto les ha afectado en la relación de hermanas? La periodista Pilar Eyre analiza los detalles más significativos en la revista Lecturas.

Telma Ortiz y su novio | Europa Press

Según explica la periodista catalana experta en casas reales, Telma es la persona de la familia Ortiz «que más disfrutó de la repentina fama» que recibieron después de que fuera pública la boda entre Letizia y el hijo del emérito Juan Carlos. Según el libro que escribió el primo de ambas, «Telma fue la única que se sintió satisfecha con su nuevo papel de hermana principesca porque le encanta la farándula, la frivolidad y el mundo pijo«, recoge. Unas palabras muy duras para describir la personalidad de la cuñada de Felipe.

¿Habían estado unidas las hermanas?

Según explica Eyre, las dos hermanas «habían estado unidas», sobre todo cuando Telma estaba en Barcelona estudiando Económicas. De esta situación derivó que Letizia, según indica, conozca tan bien el territorio. «Como no teníamos mucho dinero, recorríamos la Costa Brava en autostop de camping en camping». Probablemente, estas condiciones habrán cambiado ahora que es la reina y su hermana forma parte de la familia y es tía de la heredera al trono. Ahora bien, las apariciones de Telma en las revistas no habrían sido muy bien recibidas por Letizia, que llamaba continuamente a su hermana para regañarla. «Al final fue la misma Telma la que se hartó de la fama y los periodistas y decidió irse a vivir a Barcelona», recoge.

¿Letizia y su hermana Telma tienen buena relación? | Europa Press

La relación con la prensa que tenía Telma no era muy buena y tal como explica Eyre, incluso fue capaz de demandar a más de 50 medios por «acoso insoportable». Una medida que terminó jugando en contra de la hermana de Letizia, que incluso tuvo que pagar los costos de esta demanda después de que una sentencia dictara que lo que pedía iba en contra de la libertad de expresión. Una cruzada personal que no salió muy bien, igual que su relación con Enrique Martín Llop, con quien fue madre de su primer hijo.

En el año 2012 anunciaría el compromiso por sorpresa con Jaime del Burgo, un antiguo amigo de su hermana. Aunque Letizia no fue a la boda, sí que apareció en la fiesta posterior que hicieron en Italia. La vida separada que llevaban porque él vivía en el extranjero y ella continuaba en Barcelona los llevó a divorciarse cuatro años más tarde de la boda. Un matrimonio complicado en el que tampoco hubo mucha relación con Letizia durante el tiempo que estuvieron juntos. Tras la ruptura con el abogado irlandés este 2025, aún no se conoce ningún nuevo amor que ocupe el corazón de Telma y la acompañe en estas fiestas de Navidad que su madre Paloma probablemente compartirá con su hija y las nietas en la Zarzuela.