Letícia sempre s’ha mostrat molt unida a la germana, Telma Ortiz, amb qui comparteix un físic molt similar i una bona educació. Aquesta setmana l’hem pogut veure a Nova York, ciutat a la qual s’ha traslladat per participar en l’Assemblea General de l’ONU. I què feia allà la cunyada de Felip de Borbó? No hi ha anat en representació de la família reial, sinó com a treballadora de l’ONG Concordia. L’han presentat com la seva Associate Manager d’estratègia i de relacions externes en un acte en el qual ha ofert una xerrada en anglès sobre sostenibilitat i la importància de cuidar l’Amazones.

Vanitatis ha tingut accés al vídeo d’aquesta intervenció de 15 minuts, en la qual queda palès que té un anglès excel·lent amb bon accent, bona dicció i molta fluïdesa. Però no només això, sinó que també domina el portuguès d’una manera prou bona per saludar el convidat i donar-li les gràcies per la seva participació.

Arran d’això, el mitjà ha investigat el currículum de la germana de Letícia i el resultat és molt sorprenent. Pel que fa als idiomes, han pogut saber que parla amb fluïdesa el castellà, el català, el francès, l’anglès, l’italià i el portuguès. A més a més, també tindria estudis en àrab. Una poliglota en majúscules que hauria fet servir la gran majoria d’aquests idiomes en les moltes estades a l’estranger que ha fet, entre elles uns mesos a Mèxic i Roma per estudiar un màster.

La germana de Letícia demostra un molt bon nivell d’anglès | Youtube

Telma Ortiz té un currículum impecable i domina un munt d’idiomes

Sempre ha estat lligada professionalment a les ONG, encara que els seus orígens fossin en el món de la dansa com a ballarina professional. Estudiant d’Economia Internacional i Administració d’Empreses, després de deu anys a primera línia amb Creu Roja, MSF o AECID hauria dirigit i gestionat moltes operacions a crisis d’Àfrica, Àsia i Amèrica del Sud. Curiosament, també va treballar a l’Ajuntament de Barcelona com a subdirectora de Relacions Internacionals. Expliquen que va treballar a dues escoles de negocis molt importants a Espanya, Xina, Ghana i Suïssa.

Diuen fonts properes que Telma Ortiz té una mentalitat “altament creativa, innovadora i internacional” gràcies a haver viatjat molt. A més a més, a la pàgina web de la seva empresa afegeixen que li “apassiona” la feina humanitària i que crea relacions fàcilment.