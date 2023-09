La neboda de Letícia deixa de treballar per problemes de salut

Carla Vigo és la neboda més mediàtica de Letícia. La filla de la seva germana morta va començar a cridar l’atenció als mitjans quan va fer 18 anys, una majoria d’edat que va aprofitar per crear-se un perfil d’Instagram públic i per demanar feina com a actriu. Des de llavors ha concedit entrevistes en les quals ha parlat sobre la seva relació amb la tieta i les cosines, de fet.

Si últimament es parla d’ella, però, és perquè ha reconegut que pateix bulímia i que ha hagut d’ingressar en una clínica. Quan semblava que havia millorat, els mitjans de comunicació es feien ressò d’un altre ingrés d’urgència que ha preocupat. No s’han filtrat més detalls i ella tampoc no va voler parlar-ne en l’última aparició pública, una visita a un espectacle de flamenc en el qual es va limitar a dir que es trobava millor i que no volia parlar del que li havia passat.

Carla Vigo no podrà treballar amb Rafael Amargo com havia previst

En aquest context, acaba de publicar-se informació nova que no agradarà als seus seguidors… I és que Informalia ha pogut saber que els seus problemes de salut són més greus del que ella mateixa reconeix. La noia estava a punt de començar el rodatge d’una obra de teatre, però l’hauria hagut de suspendre perquè no es troba del tot bé.

Carla Vigo ha de deixar la feina | Antena 3

Alguns amics propers a Carla confirmen que, desgraciadament, els seus plans de tornar a la feina s’han hagut de cancel·lar perquè els metges l’han posat a tractament i aquest és incompatible amb el retorn als escenaris: “El tractament és diari i no pot assistir als assajos que ha posat en marxa Rafael Amargo”. Avancen que la jove tampoc no acudiria a l’estrena ni a les representacions de l’obra, ja que aquesta etapa mèdica serà llarga: “De moment, els seus somnis teatrals són incompatibles amb l’estat de salut“, deixen anar.