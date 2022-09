Carla Vigo no troba feina al teatre: ara, repartidora de propaganda

Letícia té un gran maldecap amb la seva neboda gran, Carla Vigo, que continua sense fes cas a les recomanacions de La Zarzuela. La noia és filla de la desapareguda Érika Ortiz, la germana de la monarca espanyola que es va treure la vida quan aquesta estava embarassada de la germana petita d’Elionor. La nena només tenia sis anys per llavors, quan es quedava òrfena de mare amb totes les mancances que això li ha generat tal com ella ha reconegut posteriorment. El seu somni és ser actriu i està lluitant per aconseguir-ho, per a la qual cosa necessita aprofitar l’expectació mediàtica que l’envolta en ser una familiar tan propera a la dona de Felip VI. Això no agrada a la Casa Reial, ja que Carla no es talla a l’hora de donar opinions polítiques i de parlar obertament de la seva bisexualitat davant dels mitjans de comunicació.

Fins ara, l’espectacle de més renom en el que ha actuat ha estat l’obra de teatre de Rafael Amargo. Ell li ha donat la seva gran primera oportunitat, en la que diuen que no fa un mal paper en absolut. Ara bé, més enllà d’això no ha trobat moltes altres ofertes. No està tenint molta sort i és per això ara ha de buscar-se la vida mentre no li arribi una altra feina. La Razón assegura que l’han vist repartint propaganda d’una companyia elèctrica en un centre comercial, el que demostra que està fent altres feines mentrestant per anar guanyant diners.

El mitjà s’ha posat en contacte amb ella i els ha confirmat que, efectivament, necessita diners i per això ha acceptat aquesta oferta de feina: “És cert que vaig estar realitzant aquesta tasca, però no és una feina estable i tinc clar que el meu futur està en el món artístic. Ara mateix estic contenta perquè m’han confirmat que intervindré en el curtmetratge que dirigeix la meva amiga Josele Román, en el que interpretaré una noia jove que treballa en un tablao flamenco. Ho compaginaré amb els meus estudis de ball i interpretació. El problema és que fins que no surtin més projectes he de fer altres coses per guanyar diners”.

Carla Vigo, amb Rafael Amargo en la promoció de l’espectacle | Instagram

La neboda de Letícia viu a casa dels pares del xicot

La noia està vivint a casa dels pares del seu xicot, un noi amb qui va començar a sortir fa menys d’un any: “De moment estem vivint allà”, assegura. No tenen diners per poder independitzar-se, però diu que confien en poder fer-ho si tenen sort i troben feina aviat. Com era d’esperar, li han preguntat sobre la relació amb Letícia i les cosines i ella ha optat per mantenir el silenci i evitar-se problemes: “Sobre aquest tema no parlaré. Ja sabeu que no m’agrada explicar coses de la meva família”. Sembla que a poc a poc va aprenent la lliçó, encara que és probable que no agradi que se l’hagi vist repartint publicitat perquè això demostra que la tieta no l’ajuda econòmicament.