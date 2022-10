Carla Vigo talla amb el xicot per sorpresa i esborra totes les fotos junts

Carla Vigo s’ha fet un nom mediàticament gràcies a ser una de les nebodes de Letícia. Ella és l’única filla de la desapareguda Érika Ortiz, que va treure’s la vida quan la nena només tenia sis anys. Des de llavors havia estat la protegida de la tieta, amb qui actualment no és tan propera perquè no està d’acord amb què cridi tant l’atenció dels mitjans. Des de la Casa Reial sempre havien demanat a la jove que es mantingués allunyada del focus, però ella ha fet cas omís i s’aprofita del seu cognom per encadenar un projecte rere un altre.

Avui és notícia per un tema que res no té a veure amb la seva carrera com a actriu, sinó amb la vida personal. Carla és molt activa a través del seu perfil d’Instagram, en el que explica com es troba i en quines obres està treballant. També l’aprofita com a aparador per revelar quina ideologia té i per demanar més igualtat, així com per mostrar com d’enamorada que està de la seva parella. Ha publicat un munt de fotografies acompanyada d’Álvaro Uceda, un raper amb qui ha estat sortint durant un any i mig.

La revista Semana ha pogut saber, però, que han decidit trencar la relació. Carla estava vivint a casa dels pares del xicot, els qui els permetien conviure sota el mateix sostre sense que haguessin de pagar un lloguer. Ara bé, això s’hauria acabat per sorpresa després de sentir la noia parlar de plans de boda públicament. El seu cercle més íntim hauria confirmat que si la parella ja no publica fotos junts és perquè han tallat. Una altra prova? Que Carla ha esborrat totes les fotos amb el xicot del seu perfil d’Instagram.

Aquesta és l’única foto que queda amb el xicot en el perfil d’Instagram

Carla Vigo ja ha abandonat el domicili en què convivia amb el xicot i els sogres

La ruptura hauria tingut lloc aquest 12 d’octubre, encara que tenien problemes des de feia temps. La revista assegura que Carla havia abandonat abans el domicili en què convivien: “Ha aprofitat que els sogres no estaven per emportar-se d’allà les poques coses personals que hi tenia”. Actualment no se sap on deu estar vivint, tenint en compte que ella sempre havia dit que estava a casa dels sogres perquè no tenia on anar i perquè no té diners per poder pagar-se un lloguer.

Al xicot el va conèixer a través d’una aplicació i només dues setmanes després ja estaven vivint junts. Tot va anar molt ràpidament, un enamorament sobtat que ara hauria acabat també de forma ràpida i inesperada.