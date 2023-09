Carla Vigo ha reaparegut públicament després que es filtrés que l’havien hagut d’ingressar d’urgència a l’hospital. Han convidat la neboda de Letícia a una festa flamenca organitzada en un restaurant espectacle i ella ha posat al photocall com una estrella més. La premsa congregada ha aprofitat per preguntar-li com es troba després d’aquest ensurt, del qual no s’han filtrat molts detalls. No se sap per què va necessitar atenció mèdica i com és que els avis -els pares de la reina espanyola- van haver d’anar a buscar-la.

La jove no tenia ganes de parlar del tema i s’ha dedicat a insistir en què, fos el que fos que li passés, ha quedat enrere: “Ara mateix estic bé, gràcies. Em sento molt bé. No he tingut plans d’estiu perquè he estat fent coses. Els meus avis estan molt pendents de mi, és clar. No vull parlar del que m’ha passat, però estic bé. Els meus avis i la meva tieta Letícia han estat pendents de mi, sí“.

Carla Vigo actuarà en una altra obra de Rafael Amargo

A aquest esdeveniment no hi ha anat sola, ja que ha acudit acompanyada de Rafael Amargo. El coreògraf i ballarí, qui recordem que continua acusat d’haver liderat una organització criminal, ha tornat a confiar en ella i l’ha contractat com a actriu de la seva nova obra de teatre. Aquesta serà la segona vegada que treballaran junts, després de l’experiència a Yerma.

Els periodistes d’Europa Press li han preguntat per aquesta col·laboració professional i ella ha deixat clar que està “molt contenta” de poder treballar amb ell. Pel que fa a aquesta nova feina, el ballarí revela que el personatge que interpretarà Carla serà “molt maco i més atrevit” que l’anterior.

Carla Vigo reapareix després de l’ingrés hospitalari | Europa Press

“El procés de treballar amb ell m’agrada molt. De treballar amb ell el que més m’agrada és que és molt bo amb els seus actors”, ha dit ella abans d’intentar marxar d’allà, visiblement incòmoda i sense voler pronunciar molt més.