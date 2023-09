Carla Vigo reaparece y explica cómo está después del ingreso hospitalario

Carla Vigo ha reaparecido públicamente después de que se filtrara que le habían tenido que ingresar de urgencia en el hospital. Han invitado la sobrina de Letizia en una fiesta flamenca organizada en un restaurante espectáculo y ella ha posado en el photocall como una estrella más. La prensa congregada ha aprovechado para preguntarle cómo se encuentra después de este susto, del que no se han filtrado muchos detalles. No se sabe por qué necesitó atención médica y cómo es que los abuelos -los padres de la reina española- tuvieron que ir a buscarla.

La joven no tenía ganas de hablar del tema y se ha dedicado a insistir en que, fuera lo que fuera que le pasara, ha quedado atrás: «Ahora mismo estoy bien, gracias. Me siento muy bien. No he tenido planes de verano porque he estado haciendo cosas. Mis abuelos están muy pendientes de mí, está claro. No quiero hablar de lo que me ha pasado, pero estoy bien. Mis abuelos y mi tía Letizia han estado pendientes de mí, sí«.

Carla Vigo actuará en otra obra de Rafael Amargo

A este acontecimiento no ha ido sola, ya que ha acudido acompañada de Rafael Amargo. El coreógrafo y bailarín, quien recordamos que continúa acusado de haber liderado una organización criminal, ha vuelto a confiar en ella y le ha contratado como actriz de su nueva obra de teatro. Esta será la segunda vez que trabajarán juntos, después de la experiencia en Yerma .

Los periodistas de Europa Press le han preguntado por esta colaboración profesional y ella ha dejado claro que está «muy contenta» de poder trabajar con él. En cuanto a este nuevo trabajo, el bailarín revela que el personaje que interpretará Carla será «muy bonito y más atrevido» que el anterior.

Carla Vigo reaparece después del ingreso hospitalario | Europa Press

«El proceso de trabajar con él me gusta mucho. De trabajar con él lo que más me gusta es que es muy bueno con sus actores», ha dicho ella antes de intentar irse de allí, visiblemente incómoda y sin querer pronunciar mucho más.