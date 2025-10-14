Buena parte de los Borbones españoles actuales han pasado por la universidad. Felipe y Letizia tienen sus títulos y ahora su hija menor, Sofía de Borbón, se encuentra disfrutando de esta etapa estudiantil por toda Europa en una institución privada y de lujo. Leonor no ha tenido la misma suerte porque ha tenido que cumplir con los deberes como heredera del trono español y formarse dentro de los ejércitos. Sin embargo, los hijos de Elena de Borbón no han seguido sus pasos. Froilán y Victoria Federica comenzaron sus carreras, pero resulta que tienen algunas asignaturas pendientes y no terminaron sus estudios universitarios.

Froilán, protagonista de muchos escándalos y polémicas, se trasladó a Abu Dhabi para alejarse de España y convivir con su abuelo Juan Carlos. Allí parece que ha encontrado cierta calma, estabilidad y un trabajo, explican periodistas del corazón y expertos en casas reales como Pilar Eyre. En el caso de Victoria Federica, optó por el mundo influencer, dejando la carrera a medias. Llevar el apellido que lleva y estar relacionada con los monarcas españoles es un privilegio que Victoria de Marichalar ha sabido aprovechar. Conocida por su hermetismo y poca relación con los medios, en los últimos años ha mostrado una cara desconocida, participando en programas como El Desafío de Antena 3 o recientemente en Emparejados, donde respondió preguntas picantes y de su vida privada. Ahora, sin embargo, parece que podría volver a la universidad, pero por un motivo diferente al de los estudios.

Victoria Federica volverá a la universidad como madrina de un acto | Europa Pres

¿Por qué volverá Victoria Federica a la universidad?

Froilán y Victoria Federica estaban matriculados en el College International Studies (CIS), donde ella cursó los estudios de Marketing y Comunicación, aunque no los terminó, al menos, en 2021 dejó las clases para centrarse en su papel como influencer en las redes sociales. Unos estudios, por cierto, que como universidad privada tenían un coste de 25.000 euros anuales, explica Informalia. Desde el citado medio, explican que la hija de Elena de Borbón volverá a la institución para un acto en el que hará de madrina.

Según la información que comparten, Victoria Federica será la madrina del rastrillo -un mercado benéfico- que inaugura la Fundación International Studies (ISF) el próximo 15 de noviembre en la sede de Key Biscayne. La fundación se dedica a «fomentar oportunidades educativas y el desarrollo personal de estudiantes desfavorecidos alrededor del mundo». Así pues, no se trata del regreso educativo de Victoria Federica a las aulas, sino que su posición de privilegio la llevará a la universidad sin haber terminado los estudios en esta universidad.

Actividades y conciertos

¿Y qué se hará en este evento? Victoria Federica, ya acostumbrada a los lujos y las fiestas que se organizan para creadores de contenido, podrá disfrutar de conciertos en directo y un «bazar dinámico con la finalidad de atraer a personas de todas las edades y nacionalidades». En este mercado solidario se pondrán a la venta piezas de artesanía y productos locales para recaudar dinero, además de conciertos con artistas como Guitarricadelafuente o Arde Bogotá. Sea como sea, parece que la posición de Victoria Federica, que no ha terminado sus estudios, les puede ayudar a promocionar el mercado y dar visibilidad. En todo caso, si la sobrina de Felipe VI vuelve a estudiar en algún momento, eso es toda una incógnita, pero viendo cómo van las cosas para ella, no parece que esa sea su máxima preocupación.