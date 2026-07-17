Bad Gyal s’ha fet d’or en la indústria musical i, per això, les revistes del cor també l’han convertit en una famosa més a qui perseguir. Els paparazzi han aconseguit unes fotos molt llamineres de la superestrella catalana, les primeres amb el seu nou xicot a la platja. Si fa un parell de mesos la veien omplint-lo a petons a l’aeroport, ara s’ha acabat de confirmar que aquesta sí que és una relació seriosa.
La revista Lecturas ha publicat un reportatge molt extens que demostra que els han estat fotografiant una bona estona mentre ells intentaven desconnectar a la cala Sa Riera de Begur. Els han vist prenent el sol asseguts mentre prenien un refresc de fruita, també estirats a la tovallola mentre s’abraçaven o a l’aigua quan Bad Gyal ha descansat en un dònut gegant de purpurina mentre el xicot li feia petons i jugava amb ella en unes imatges molt tendres i apassionades alhora.
Qué bonito. A ver si dejáis de acosarlos @Lecturalia ❤️ pic.twitter.com/BhWDp63NBC— Bad Gyal INFO (@akabadgyalinfo) July 15, 2026
Qui és el nou nòvio de Bad Gyal?
La parelleta, que estan junts des de fa un parell de mesos, s’han fet petons i han gaudit d’una jornada a la platja que demostra que es troben en un molt bon moment. I qui és ell? L’afortunat que ocupa el cor de la cantant és Noah Luis Brown, un top-model mig suís i mig cubà que ha treballat per a algunes de les marques més prestigioses del món.
Nascut el 2000 a Basilea (Suïssa), el noi va estudiar dansa en el ballet. Ara bé, la fama li va arribar després quan va debutar en el món de la moda amb només 17 anys. En poc temps, ha aconseguit ser imatge de Louis Vuitton, Jean Paul Gaultier, Versace o Giorgio Armani.
bad gyal y su novio pillados en el aeropuerto, ella tiene buen gusto pic.twitter.com/s9mT6XrKoU— bad gyal hq (@akajosegyal) May 18, 2026
Com i quan es van conèixer Bad Gyal i el nou nòvio, Noah Brown?
Bad Gyal i Noah Brown es van conèixer fa uns mesos, quan el va contractar com a ballarí i actor del seu videoclip Un coro y ya 🙂. El vídeo, amb postures molt suggerent que els mostra com a amants en una habitació d’hotel, feia més que evident la química existent entre ells. Doncs sembla que, efectivament, va sorgir l’espurna de l’amor entre ells. Amb el temps, s’han convertit en inseparables i ara és fàcil veure’ls junts com aquest últim exemple del dia de platja a la Costa Brava.
S’havia rumorejat que Bad Gyal podia estar enamorada i, de fet, a les revistes del cor s’havia dit que l’havien vist amb algun amic especial. Fins ara, però, l’amor no ha estat una de les seves prioritats o, si més no, mai no s’havia deixat veure tan enamorada i captivada en públic.
Una història d’amor que ha començat amb bon peu i que, de ben segur, confien que duri molt temps.