Bad Gyal se ha hecho de oro en la industria musical y, por eso, las revistas del corazón también la han convertido en una famosa más a quien perseguir. Los paparazzi han conseguido unas fotos muy llamativas de la superestrella catalana, las primeras con su nuevo novio en la playa. Si hace un par de meses la veían llenándolo de besos en el aeropuerto, ahora se ha confirmado que esta sí que es una relación seria.

La revista Lecturas ha publicado un reportaje muy extenso que demuestra que los han estado fotografiando un buen rato mientras ellos intentaban desconectar en la cala Sa Riera de Begur. Los han visto tomando el sol sentados mientras bebían un refresco de fruta, también tumbados en la toalla mientras se abrazaban o en el agua cuando Bad Gyal descansó en un donut gigante de purpurina mientras el novio le daba besos y jugaba con ella en unas imágenes muy tiernas y apasionadas a la vez.

Qué bonito. A ver si dejáis de acosarlos @Lecturalia ❤️ pic.twitter.com/BhWDp63NBC — Bad Gyal INFO (@akabadgyalinfo) July 15, 2026

Desde Telecinco también se han hecho eco de las fotos conseguidas por Lecturas

La pareja ha disfrutado de una jornada romántica en la playa | Telecinco

¿Quién es el nuevo novio de Bad Gyal?

La parejita, que están juntos desde hace un par de meses, se han dado besos y han disfrutado de una jornada en la playa que demuestra que se encuentran en un muy buen momento. ¿Y quién es él? El afortunado que ocupa el corazón de la cantante es Noah Luis Brown, un top-model medio suizo y medio cubano que ha trabajado para algunas de las marcas más prestigiosas del mundo.

Nacido en 2000 en Basilea (Suiza), el chico estudió danza en el ballet. Ahora bien, la fama le llegó después cuando debutó en el mundo de la moda con solo 17 años. En poco tiempo, ha conseguido ser imagen de Louis Vuitton, Jean Paul Gaultier, Versace o Giorgio Armani.

bad gyal y su novio pillados en el aeropuerto, ella tiene buen gusto pic.twitter.com/s9mT6XrKoU — bad gyal hq (@akajosegyal) May 18, 2026

¿Cómo y cuándo se conocieron Bad Gyal y el nuevo novio, Noah Brown?

Bad Gyal y Noah Brown se conocieron hace unos meses, cuando lo contrató como bailarín y actor para su videoclip Un coro y ya 🙂. El video, con posturas muy sugerentes que los muestra como amantes en una habitación de hotel, hacía más que evidente la química existente entre ellos. Pues parece que, efectivamente, surgió la chispa del amor entre ellos. Con el tiempo, se han convertido en inseparables y ahora es fácil verlos juntos como este último ejemplo del día de playa en la Costa Brava.

Se había rumoreado que Bad Gyal podía estar enamorada y, de hecho, en las revistas del corazón se había dicho que la habían visto con algún amigo especial. Hasta ahora, sin embargo, el amor no ha sido una de sus prioridades o, al menos, nunca se había dejado ver tan enamorada y cautivada en público.

Bad Gyal y Noah Brown hacen oficial su relación | Instagram

El modelo y la cantante han iniciado una relación sentimental | Instagram

Una historia de amor que ha comenzado con buen pie y que, sin duda, confían en que dure mucho tiempo.