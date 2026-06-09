Els estudiants de batxillerat que fan la selectivitat no són polèmics. Menys encara a la tarda, després d’un primer dia de nervis i quan l’únic objectiu és repassar els apunts per als exàmens de l’endemà. No es mullen sobre les mesures excepcionals que s’han decretat per blindar la visita del papa Lleó XIV, tampoc sobre les vagues dels docents, que no creuen que hagin afectat el seu dia a dia a l’aula, ni tampoc tenen una opinió ferma contra els detectors de mòbils nous que tenien els tribunals per enxampar alumnes tramposos. És el resum del que expressen els pocs alumnes que encara hi havia a la Universitat Pompeu Fabra del Poblenou (Barcelona) aquest dimarts a la tarda, el primer dia de selectivitat.
La tònica a totes les universitats ha estat la mateixa, segons han expressat els alumnes en diferents mitjans: matinar per evitar que el col·lapse papal els fes arribar tard. Demà dimecres, remarca en Diego, de l’institut Zafra (el Clot, Barcelona), el ritual “segurament” serà el mateix. “Els de fora ho han tingut més complicat”, afegeix el professor que l’acompanya. “Crec que els d’un institut del Maresme han tingut més problemes”, li ha respost l’estudiant.
Al matí, Rosa Cererols, presidenta d’un dels tribunals del campus ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, ha recalcat als mitjans que la jornada s’ha desenvolupat sense incidències destacades. Sobre els detectors, la segona gran novetat, Cerols ha detallat una dinàmica simple: “Una persona entrarà amb un dispositiu a les aules i farà un recorregut”. “Si els alumnes estan tranquils no ha d’haver-hi problemes”, ha afegit, com si els estudiants tinguessin motius per estar nerviosos. El Departament d’Universitats també ha confirmat que les proves s’han iniciat sense contratemps.
El listening d’anglès, el més difícil
Els alumnes han començat amb els exàmens de llengua i literatura castellana, a les 9 hores. Entre altres, han hagut de trobar la diferència de significat d’un parell mínim, reconèixer situacions de diglòssia i categoritzar prejudicis lingüístics. En l’exercici de comprensió lectora el text corresponia a un fragment La utilidad de lo inútil. Manifiesto de Nuccio Ordine. Hi havia doble opció, cosa que ha tranquil·litzat els estudiants. A diferència d’altres anys, cap pregunta de l’examen els ha fet la guitza. “Era assequible, el que ha costat és el d’anglès”, explica en Diego. “El listening era molt complicat”, afegeix en Gael, company seu, acabat de sortir de l’últim examen del dia.
El 98,8% dels estudiants han optat per l’anglès com a llengua estrangera; gairebé tots, per no dir que tots. Els que hi han preferit el francès o l’alemany són estadísticament anecdòtics. “[El listening] anava d’una cantant, no sé, parlava molt ràpidament i la pronunciació era difícil d’entendre”, explica també l’Aïnaria, alumna de l’institut Front Marítim del Poblenou (Barcelona). El castellà també li ha semblat assequible i no pensa pas en el Papa. Tampoc especialment en els detectors. “Hi havia alguns cartells que n’informaven”, confirmen els estudiants.
A les 11 hores, quan els alumnes s’examinaven d’anglès, els docents ja havien començat la seva manifestació pel centre de Barcelona, que ha arrencat més tard que en altres ocasions per no afectar el correcte desenvolupament de les PAU. A la tarda, el torn ha estat per a algunes assignatures específiques: la sempre complicada física, geografia i ciències ambientals, fonaments artístics i literatura dramàtica. No han estat especialment difícils, segons els estudiants consultats. “A Geografia, ha entrat tot el tema del Mercosur, que és molt d’ara, era previsible”, detalla per exemple en Diego.
Rècord de matriculacions
Més de 45.000 alumnes s’han examinat, sumant un nou rècord de matriculacions. El cinquè consecutiu. En una dècada, els alumnes inscrits s’han duplicat gairebé, creixent un 44% des del 2016. La majoria s’han examinat en universitats de Barcelona. A tot el país, uns 35.000 són alumnes que han acabat aquest curs el batxillerat, 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior i 4.800 es presentaven per millorar la nota d’altres anys. 20.000 eren dones i 14.800, homes. Les proves continuaran aquest dimecres i dijous, i els resultats es publicaran el 23 de juny.