Les Provés d’Accés a la Universitat (PAU) d’aquest any, que comencen dimarts, 9 de juny, i s’allargarà fins dijous, dia 11, batrà rècords d’inscrits i incorporarà una novetat contra l’ús de dispositius electrònics en els exàmens. Una mesura que ja impulsen altres territoris de l’estat i que, segons el Departament de Recerca i Universitats, ajudarà a “garantir l’equitat” entre els estudiants. Els tribunals disposaran de “detectors d’aparells digitals”, aparells que actuen per radiofreqüència i permetran detectar un ús indegut de mòbils, rellotges intel·ligents o bolígrafs digitals durant les proves.
“Els estudiants saben que no poden comptar de cap dispositiu amb Bluetooth”, defensa la consellera Núria Montserrat, que veu la prova d’inhibidors com “un tastet” que ha de permetre els estudiants “fer la prova amb tranquil·litat i sabent que no hi ha alumnes amb avantatge”. Tots els tribunals tindran aquests dispositius i els controls seran aleatoris. Les aules estaran encartellades amb missatges anunciant la mesura. Els docents que controlen els exàmens podran retirar la prova a l’alumne que faci servir aquests aparells, i caure en el parany pot fins i tot suposar l’“expulsió immediata” de la selectivitat, ha apuntat el Govern.
La selectivitat coincidirà amb la visita del papa Lleó XIV a Catalunya. La visita del Papa no afectarà les proves, ha defensat el Govern, malgrat que l’estada del pontífex complicarà la mobilitat, especialment a Barcelona. L’executiu recomana igualment als estudiants arribar amb temps als exàmens. “No hi ha una coincidència, en cap cas, entre les activitats que farà el Papa a Barcelona i el moment en què els estudiants entren o surten de les aules. Durant els grans esdeveniments del Papa, els estudiants estaran dins de l’aula o ja hauran acabat les proves”, ha apuntat Montserrat. Tranquil·litat a l’horitzó malgrat que el Ministeri de Treball ha recomanat prioritzar el teletreball davant les “possibles restriccions de mobilitat” derivades de la visita del Papa.
Rècord de matriculacions
Un total de 45.821 estudiants s’han preinscrit a les PAU, cosa que suposa el cinquè rècord consecutiu de matriculacions. La gran majoria, tres de cada quatre alumnes, provenen del batxillerat. La resta es reparteixen entre estudiants dels graus superiors (13%) i altres de matrícula lliure (10%), alumnes que havien cursat el batxillerat altres anys i que volen millorar nota de la fase específica.
El gruix més gran d’estudiants faran les proves en universitats de l’àrea metropolitana, amb un pes significatiu de la Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona. També hi ha uns 4.000 estudiants que faran les proves a Girona, 4.400 que s’examinen a Tarragona, i 2.700 que s’examinen a Lleida.
La tercera novetat d’aquest any és una nova prova pilot del Govern, que permetrà als alumnes d’una vintena de centres fer els tràmits d’accés a la universitat a través de l’IdCAT mòbil. Fins ara s’havia fet la prova només per a les matriculacions als exàmens de la selectivitat. La intenció és que, en els pròxims anys, tots els passos vinculats a qualsevol tràmit que implica fer al pas del batxillerat a la universitat es faci a través d’aquesta eina de la Generalitat.