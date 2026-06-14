Els docents tornen als carrers reclamant un “gran acord” per l’educació pública

Barcelona torna a ser l’escenari aquest diumenge d’una nova jornada de protesta dels docents. Els sindicats protagonitzen aquest migdia una manifestació que bloqueja el centre de la capital catalana per reclamar un “gran acord” per l’educació pública després de no validar la proposta de la Generalitat. Sota el lema ‘Aturem l’emergència social i educativa‘, la marxa ha estat convocada per USTEC, CGT, Intersindical CNT i COS, que compten amb el suport de l’aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya) i de diversos col·lectius socials i vinculats a la salut. D’aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per defensar tots els serveis públics i els drets socials.
La mobilització ha arrencat a dos quarts de dotze a jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça de Catalunya, on hi haurà parlaments. Han acudit a la convocatòria centenars de docents, famílies i estudiants. Els portaveus d’USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS ja avançaven divendres en unes declaracions recollides per l’ACN que el curs que ve començarà amb més vagues i feien una crida a fer una manifestació el més àmplia possible aquest diumenge. Al seu torn, la delegada de CGT, Ingrid Chavarria, reclamava així que tots els sectors han de sortir al carrer per “salvar l’emergència educativa”, mentre que, des de la Intersindical, Marc Martorell subratllava que es tracta d’una “lluita pel futur del país”. Tot plegat respon a una tesi comuna: les problemàtiques del sector educatiu formen part d’una “crisi més àmplia”, que també afecta altres drets com ara el de l’accés a l’habitatge o l’atenció sanitària.
‘Papavaga’, selectivitat i Lleó XIV
Cal recordar que aquesta mobilització es produeix després d’una setmana marcada per la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, que va coincidir amb el toc d’inici de les Provés d’Accés a la Universitat (PAU) d’enguany, i on els docents ja van protagonitzar la batejada com a papavaga. Pocs minuts abans de les deu del dimarts, els primers mestres ja començaven a aplegar-se a les torres venecianes de la plaça d’Espanya. Aquesta era el punt escollit per a l’inici d’una manifestació convocada pels sindicats USTEC, CGT i Intersindical i que culminava a primera hora de la tarda a les portes del Parlament de Catalunya.