La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha admès que l’acord signat el mes passat amb els sindicats –del qual el majoritari USTEC finalment se n’ha desmarcat– no acaba amb el “malestar de fons” que es respira a les aules. La consellera ha reconegut, qüestionada per la CUP al Parlament, que la crisi educativa s’escapa dels marges de la mesa sectorial –l’espai de trobada amb els sindicats– i ha apostat per obrir un “nou canal” que permeti “canalitzar la millora del sistema educatiu a través d’una deliberació pública”.
Niubó, que no ha donat detalls concrets de com s’articularà aquesta nova via d’escolta, ha apuntat que els espais de trobada amb els sindicats “són necessaris”, però que el malestar de la comunitat educativa “no s’esgota en la negociació laboral”. En aquest sentit, s’ha mostrat oberta a trobar-se amb “el conjunt de centres” que vulguin “compartir” amb el departament “una reflexió profunda”.
Prèviament, la diputada de la CUP Pilar Castillejo l’ha retret que el nou pressupost –que s’hauria d’aprovar pròximament amb els vots d’ERC i Comuns– no incorpora una partida extra que permeti desencallar el conflicte educatiu. Niubó ha qüestionat l’afirmació, assenyalant que, respecte a l’últim pressupost de Pere Aragonès, el comptes actuals incrementaran un 24% la partida destinada a educació. És, en tot cas, la mateixa partida que es preveia en els primers pressupostos de Salvador Illa (8.356 milions), que finalment van ser enretirats el març passat per renegociar-los amb ERC.
La diputada de la CUP ha retret a Niubó que no vulgui reconèixer “que s’ha equivocat” amb el primer acord, només ratificat per UGT i CCOO, i també amb el segon, que els docents han tombat de forma majoritària en una consulta. “El que vivim la gent al carrer és que arriba el final de curs, el conflicte continua obert i arribarem al setembre amb les aules amb peu de guerra. No, no tenen un bon acord”, ha qüestionat Castillejo en la sessió ordinària del Ple del Parlament.
Els docents continuen mobilitzats
Després de la manifestació de diumenge passat, que va reunir milers de persones de diferents entitats i sectors socials al cor de Barcelona, els sindicats han obert una nova ronda amb els claustres i les assemblees docents per veure quina línia seguir de cara a setembre, en què es preveuen noves mobilitzacions. Els missatges dels últims dies apunten a noves reclamacions més estructurals que deixin enrere la millora salarial i que se centrin en una inversió general que s’aprioximi al 6% del PIB que exigeix la Llei Catalana d’Educació (LEC).