Cop de realitat per al Govern i els sindicats majoritaris, que perden la consulta que s’havia impulsat entre els docents per aprovar el preacord de divendres passat. Un 65.1% hi han votat finalment en contra després d’una setmana en què la divisió s’ha fet visible entre els partidaris de “consolidar” els avenços i els que prefereixen “escalar el conflicte”. Amb el ‘no’ definitiu a l’acord, es mantindran les vagues, tal com havia avançat el sindicat majoritari USTEC. La majoria sindical havia suspès les protestes dels últims dies per afavorir un clima de “reflexió”, però havien avançat que un ‘no’ reforçaria l’aposta per una aturada indefinida. En total s’han rebut 60.686 vots, la qual cosa ha suposat que la participació s’hagi situat en el 61,11%. D’aquests vots 21.184 vots (34.9%) han avalat el preacord dels sindicats amb el Govern, mentre que el ‘no’ s’ha nimposat amb força amb 39.502 vots (65.1%).
Les noves negociacions havien permès incrementar uns 720 milions d’euros la inversió estipulada en l’acord del març passat, ratificat només per CCOO i UGT, i incrementarà els salaris en 600 euros manuals –comptant també la part estatal de la nòmina– progressivament en quatre anys. La meitat d’aquesta inversió es mantindrà, fruit d’acords paral·lels amb els dos sindicats que ja van signar un pacte al març, però el Govern encara ha de decidir si manté el conjunt de l’oferta als docents o si tanca definitivament la carpeta. Mentrestant, els sindicats prepararan noves vagues més potents, amb la visita del papa o una aturada indefinida a l’horitzó.
Les línies mestres del preacord que no ha convençut els docents
En el preacord que els sindicats havien tancat amb el Govern el passat divendres es preveia un nou complement lineal de 50 euros mensuals per al 2026. Un complement que aniria augmentant any rere any passant fins als 52,25 per al 2027, 103,30 per al 2028 i 173,30 per al 2029. A més, se li ha de sumar un increment del 30% del complement específic i la recuperació del deute dels sexennis en cinc anys.
El document signat també incloïa la convocatòria de 5.000 càtedres en dos anys per als docents de l’educació secundària i 6.413 noves dotacions per a la inclusiva en els pròxims quatre anys, les quals es repartien en 1.088 per al curs vinent, 1.651 per al següent, 1.651 per al següent i 2.023 per al curs 2029-2030.