Golpe de realidad para el Gobierno y los sindicatos mayoritarios, que pierden la consulta que se había impulsado entre los docentes para aprobar el preacuerdo del pasado viernes. Un 65.1% finalmente han votado en contra después de una semana en la que la división se ha hecho visible entre los partidarios de “consolidar” los avances y los que prefieren “escalar el conflicto”. Con el ‘no’ definitivo al acuerdo, se mantendrán las huelgas, tal como había adelantado el sindicato mayoritario USTEC. La mayoría sindical había suspendido las protestas de los últimos días para favorecer un clima de “reflexión”, pero habían adelantado que un ‘no’ reforzaría la apuesta por una parada indefinida. En total se han recibido 60.686 votos, lo que ha supuesto que la participación se haya situado en el 61,11%. De estos votos 21.184 votos (34.9%) han avalado el preacuerdo de los sindicatos con el Gobierno, mientras que el ‘no’ se ha impuesto con fuerza con 39.502 votos (65.1%).

Las nuevas negociaciones habían permitido incrementar unos 720 millones de euros la inversión estipulada en el acuerdo de marzo pasado, ratificado solo por CCOO y UGT, e incrementará los salarios en 600 euros mensuales –contando también la parte estatal de la nómina– progresivamente en cuatro años. La mitad de esta inversión se mantendrá, fruto de acuerdos paralelos con los dos sindicatos que ya firmaron un pacto en marzo, pero el Gobierno aún tiene que decidir si mantiene el conjunto de la oferta a los docentes o si cierra definitivamente la carpeta. Mientras tanto, los sindicatos prepararán nuevas huelgas más potentes, con la visita del papa o una parada indefinida en el horizonte.

Las líneas maestras del preacuerdo que no ha convencido a los docentes

En el preacuerdo que los sindicatos habían cerrado con el Gobierno el pasado viernes se preveía un nuevo complemento lineal de 50 euros mensuales para el 2026. Un complemento que iría aumentando año tras año pasando hasta los 52,25 para el 2027, 103,30 para el 2028 y 173,30 para el 2029. Además, se le debe sumar un incremento del 30% del complemento específico y la recuperación de la deuda de los sexenios en cinco años.

Protesta masiva de docentes a su paso por el Arc de Triomf / ACN

El documento firmado también incluía la convocatoria de 5.000 cátedras en dos años para los docentes de la educación secundaria y 6.413 nuevas dotaciones para la inclusiva en los próximos cuatro años, las cuales se repartían en 1.088 para el próximo curso, 1.651 para el siguiente, 1.651 para el siguiente y 2.023 para el curso 2029-2030.