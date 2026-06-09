Habemus manifestació de docents

Vigilats per un fort desplegament policial de la brigada mòbil dels mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana, centenars de docents s’han començat a plegar a la Plaça Espanya per iniciar una manifestació, que teòricament, els ha de portar fins al parlament de Catalunya. Un quart d’hora abans de 10 del matí diversos col·lectius anaven arribant al peu de les columnes de Montjuïc amb pancartes reivindicatives i sobretot, amb missatges irònics aprofitant la visita del papa Lleó a Barcelona que s’enceta aquest migdia.
La CGT, USTEC i la Intersindical són els primers han esperonat el seguiment d’aquesta manifestació Què ha de servir de precedent a la gran protesta prevista pel 14 de juny a Barcelona. La marxa dels docents arriba pocs dies després que el col·lectiu rebutgés via consulta interna el preacord signat amb la Conselleria d’Educació en mans d’Esther Niubó. De moment, l’ambient és tranquil, però molt reivindicatiu i així es fa notar en els eslògans que branden els manifestants contra la precarietat, en favor de l’educació pública i entre les més iròniques amb la coincidència de la visita papal “fer miracles no és qüestió de l’escola pública”.
Els docents, en marxa
La manifestació s’ha posat en marxa quan passaven cinc minuts de la trucada, a les 11:00 del matí. Els docents s’han dirigit sobretot cap a la consellera d’Educació, Esther Niubó, i també cap a l’alcalde de la ciutat de Barcelona, Jaume Collboni, arran que alguns dels col·lectius afegits a la protesta depenen del consorci d’educació de Barcelona així com les escoles bressol en lluita i les bibliotecàries. De fet, la pancarta que obre la manifestació és prou rotunda i concloent “ni miracles ni caritat drets laborals i serveis públics de qualitat”.