Habemus manifestación de docentes

Vigilados por un fuerte despliegue policial de la brigada móvil de los mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana, cientos de docentes se han comenzado a congregar en la Plaza España para iniciar una manifestación, que teóricamente, los debe llevar hasta el parlamento de Cataluña. Un cuarto de hora antes de las 10 de la mañana, diversos colectivos iban llegando al pie de las columnas de Montjuïc con pancartas reivindicativas y sobre todo, con mensajes irónicos aprovechando la visita del papa León a Barcelona que comienza este mediodía.

La CGT, USTEC y la Intersindical son los primeros que han alentado el seguimiento de esta manifestación que debe servir de precedente para la gran protesta prevista para el 14 de junio en Barcelona. La marcha de los docentes llega pocos días después de que el colectivo rechazara vía consulta interna el preacuerdo firmado con la Consejería de Educación en manos de Esther Niubó. De momento, el ambiente es tranquilo, pero muy reivindicativo y así se hace notar en los eslóganes que enarbolan los manifestantes contra la precariedad, a favor de la educación pública y entre los más irónicos con la coincidencia de la visita papal “hacer milagros no es cuestión de la escuela pública”.

Uno de tantos mensajes reivindicativos de los docentes concentrados en la plaza de España. En este caso, dirigido hacia el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni | Quico Sallés

Los docentes, en marcha

La manifestación se ha puesto en marcha cuando pasaban cinco minutos de la llamada, a las 11:00 de la mañana. Los docentes se han dirigido sobre todo hacia la consejera de Educación, Esther Niubó, y también hacia el alcalde de la ciudad de Barcelona, Jaume Collboni, debido a que algunos de los colectivos añadidos a la protesta dependen del consorcio de educación de Barcelona así como las guarderías en lucha y las bibliotecarias. De hecho, la pancarta que abre la manifestación es bastante rotunda y concluyente “ni milagros ni caridad, derechos laborales y servicios públicos de calidad”.