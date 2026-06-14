Los docentes vuelven a las calles reclamando un «gran acuerdo» para la educación pública

Barcelona vuelve a ser el escenario este domingo de una nueva jornada de protesta de los docentes. Los sindicatos protagonizan este mediodía una manifestación que bloquea el centro de la capital catalana para reclamar un «gran acuerdo» para la educación pública tras no validar la propuesta de la Generalitat. Bajo el lema ‘Detengamos la emergencia social y educativa‘, la marcha ha sido convocada por USTEC, CGT, Intersindical CNT y COS, que cuentan con el apoyo de la aFFaC (Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña) y de diversos colectivos sociales y vinculados a la salud. De esta manera, los impulsores quieren que la movilización sirva para defender todos los servicios públicos y los derechos sociales.

La movilización ha comenzado a las once y media en jardinets de Gràcia y tiene previsto terminar en la plaza de Cataluña, donde habrá discursos. Han acudido a la convocatoria cientos de docentes, familias y estudiantes. Los portavoces de USTEC, CGT, Intersindical, CNT y COS ya avanzaban el viernes en unas declaraciones recogidas por la ACN que el próximo curso comenzará con más huelgas y hacían un llamado a realizar una manifestación lo más amplia posible este domingo. A su vez, la delegada de CGT, Ingrid Chavarria, reclamaba que todos los sectores deben salir a la calle para «salvar la emergencia educativa», mientras que, desde la Intersindical, Marc Martorell subrayaba que se trata de una «lucha por el futuro del país». Todo ello responde a una tesis común: las problemáticas del sector educativo forman parte de una «crisis más amplia», que también afecta otros derechos como el acceso a la vivienda o la atención sanitaria.

‘Papavaga’, selectividad y León XIV

Cabe recordar que esta movilización se produce después de una semana marcada por la visita del papa León XIV a Barcelona, que coincidió con el inicio de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de este año, y donde los docentes ya protagonizaron la bautizada como papavaga. Pocos minutos antes de las diez del martes, los primeros maestros ya comenzaban a congregarse en las torres venecianas de la plaza de España. Este era el punto escogido para el inicio de una manifestación convocada por los sindicatos USTEC, CGT e Intersindical y que culminaba a primera hora de la tarde a las puertas del Parlamento de Cataluña.