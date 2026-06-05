El sindicato mayoritario USTEC ha hecho un llamado a toda la comunidad docente a manifestarse este viernes en el centro de Barcelona tras el rechazo masivo de los maestros y profesores a la consulta impulsada esta semana. Con más de un 60% de participación, seis de cada diez docentes han remarcado que el preacuerdo actual es aún insuficiente y se han comprometido a hacer “todas las huelgas que sean necesarias” para desbloquear el conflicto. En este sentido, coincidiendo con el inicio de una nueva jornada de movilizaciones en Barcelona, los sindicatos han confirmado que harán huelga durante la visita del papa León XIV a Cataluña.

En una atención a los medios, los portavoces sindicales han animado a los docentes a «bloquear el país» durante la visita del pontífice. Las organizaciones hace días que habían presentado una petición formal a la Generalitat, a la espera de saber el resultado de la consulta y de la reacción posterior del Gobierno. Fuentes sindicales de la USTEC añaden que aún no se ha decidido cuál será el formato de protestas, una cuestión que decidirán conjuntamente con la CGT, Intersindical y la COS.

La Generalitat no ha conseguido cerrar el conflicto antes de la visita de León XVI a Cataluña / ACN

Huelga general con protestas en Barcelona

Los sindicatos elevan así el conflicto, que vive un nuevo embate este viernes con una parada unitaria que ha comenzado con diferentes columnas hasta el Arco de Triunfo. Antes de comer, los docentes pondrán rumbo al Parlamento de Cataluña sabiendo que Educación ha cerrado la puerta a una nueva negociación. Tres columnas avanzan a esta hora de la mañana hacia el Arco de Triunfo. Los docentes estaban citados a las 10 horas, según su territorio, en la parada de Rodalies de Sant Adrià del Besòs, en las torres venecianas de la plaza de España y en la parada de metro de Foc (Zona Franca).

En este último punto, un centenar de docentes –la mayoría afiliados a la CGT, la Intersindical y la COS– han entrado en el edificio de los Servicios Territoriales de Educación y Formación Profesional en el Barcelonés con gritos en contra de la consejera Niubó y pancartas que exigen su dimisión. Después han cortado la ronda de Litoral a la altura del paseo de la Zona Franca.

Un centenar de docentes entran en los Servicios Territoriales de Educación del Barcelonés | Bernat Vilaró (ACN)

Las columnas se encontrarán a las 12 horas en el Arco de Triunfo y se dirigirán hacia el Parlamento de Cataluña. Es la segunda vez que la protesta acaba en las puertas de la cámara catalana, en este caso, también con mensajes críticos hacia ERC y los Comuns, que han firmado un acuerdo de presupuestos con el PSC que no cambia sustancialmente la partida económica que se preveían las cuentas del pasado marzo, que el presidente Salvador Illa retiró porque aún no tenía los apoyos necesarios.

Niubó descarta nuevas negociaciones