El sindicat majoritari USTEC ha fet una crida a tota la comunitat docent a manifestar-se aquest divendres al centre de Barcelona després del rebuig massiu dels mestres i professors a la consulta impulsada aquesta setmana. Amb més d’un 60% de participació, sis de cada deu docents han remarcat que el preacord actual és encara insuficient i s’han compromès a fer “totes les vagues que siguin necessàries” per desencallar el conflicte. En aquest sentit, coincidint amb l’inici d’una nova jornada de mobilitzacions a Barcelona, els sindicats han confirmat que faran vaga durant la visita del papa Lleó XIV a Catalunya.
En una atenció als mitjans, els portaveus sindicals han animat els docents a “bloquejar el país” durant la visita del pontífex. Les organitzacions fa dies que havien entrat una petició formal a la Generalitat, a l’espera de saber el resultat de la consulta i de la reacció posterior del Govern. Fonts sindicals de la USTEC afegeixen que encara no s’ha decidit quin serà el format de protestes, una qüestió que decidiran conjuntament amb la CGT, Intersindical i la COS.
Vaga general amb protestes a Barcelona
Els sindicats eleven així el conflicte, que viu un nou embat aquest divendres amb una aturada unitària que ha començat amb diferents columnes fins a l’Arc de Triomf. Abans de dinar, els docents posaran rumb al Parlament de Catalunya sabent que Educació ha tancat la porta a una nova negociació. Tres columnes avancen a aquesta hora del matí cap a l’Arc de Triomf. Els docents estaven citats a les 10 hores, segons el seu territori, a la parada de Rodalies de Sant Adrià del Besòs, a les torres venecianes de la plaça d’Espanya i a la parada de metro de Foc (Zona Franca).
En aquest últim punt, un centenar de docents –la majoria afiliats a la CGT, la Intersindical i la COS– han entrat a l’edifici dels Serveis Territorials d’Educació i Formació Professional al Barcelonès amb crits en contra de la consellera Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Després han tallat la ronda de Litoral a l’altura del passeig de la Zona Franca.
Les columnes es trobaran a les 12 hores a l’Arc de Triomf i enfilaran cap al Parlament de Catalunya. És la segona vegada que la protesta acaba a les portes de la cambra catalana, en aquest cas, també amb missatges crítics cap a ERC i els Comuns, que han signat un acord de pressupostos amb el PSC que no canvia substancialment la partida econòmica que es preveien els comptes del març passat, que el president Salvador Illa va retirar perquè encara no tenia els suports necessaris.
Niubó descarta noves negociacions
En una entrevista matinal a RAC1, la consellera Esther Niubó ha aclarit que la negociació “s’ha acabat”. La titular d’Educació, que havia citat els sindicats aquest divendres, ha admès el cop dur que suposa el rebuig dels docents al preacord, demostració que “ha aforat un malestar enquistat” a les aules, però ha insistit en l’esforç del Govern i en la manca de més recursos. El departament impulsarà igualment el preacord, que elevarà les nòmines dels docents 600 euros en quatre anys –comptant la part estatal–, després que el sindicat Professors de Secundària, segon màxim representant sindical, sí que hagi decidit firmar-lo. La UGT i CCOO, que el març passat ja van signar un acord, també han avalat l’últim cicle de negociacions.