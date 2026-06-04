Els docents han mantingut el pols al Govern de la Generalitat de Catalunya i han tombat de forma clara amb el 65,1% dels vots el preacord dels sindicats amb l’executiu català. Un fet que per a la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Iolanda segura, és “històric” i que cal “posar en valor” la força dels docents en la negociació amb el Govern. Segura ha assenyalat que les xifres obtingudes en la consulta als docents dona als sindicats “molta més força per negociar” i ha cridat a noves mobilitzacions a partir d’aquest mateix divendres. “Demà tothom a la vaga”, ha etzibat Segura en roda de premsa.
La portaveu d’USTEC ha destacat que no només es produiran noves mobilitzacions aquest divendres sinó que “la setmana vinent hi haurà noves jornades de vaga”, un fet que farà coincidir les mobilitzacions dels docents amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. No només la USTEC ha animat els docents a mantenir les mobilitzacions el temps que faci falta, sinó que la CGT i la Intersindical han instat els treballadors a mantenir la pressió al carrer.
Laura Gené, secretaria general d’educació de la CGT, ha assenyalat en roda de premsa que el dia d’avui és la “victòria de la classe treballadora” amb un “no molt i molt contundent al preacord”. Des de la CGT apel·len a tornar a la “unitat sindical” i mantenen el pols recordant que la vaga del divendres 5 de juny “es manté convocada” i “no s’acabarà el curs amb normalitat”. Gené ha afegit que ara cal “preparar una tardor i un inici de curs on començarem molt fortes, com ha de ser aquest inici de curs si és que ha d’haver-hi inici de curs”. Per la seva banda Marc Martorell, portaveu de la Intersindical, també ha recordat que es manté la vaga d’aquest divendres i animen els treballadors de l’educació “a mostrar el seu rebuig”. A més, ha anunciat la convocatòria de jornades de vaga per als pròxims 9 i 10 de juny i animen “a mantenir la lluita el curs que ve”.
La pressió, per al Govern de la Generalitat
El rebuig dels docents al preacord dels sindicats i l’executiu català ha posat en una posició dèbil el Govern de la Generalitat. Segura ha assegurat que ara “la pilota és a la teulada del Departament d’Educació” i destaca que la victòria del ‘no’ “és un missatge clar i directe a la consellera, han d’anar més enllà del preacord, han de convèncer els docents”. La portaveu d’USTEC ha assegurat que “aquest no pot ser el marge de negociació” amb els sindicats docents i destaca que “la consellera ens ha de convocar demà mateix” per negociar nous termes. “Sortim més organitzades i decidides”, ha sentenciat Segura.
Qui ha posat encara més pressió al Govern han estat la CGT i la Intersindical, sindicats que han demanat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, cessi del càrrec a la consellera Esther Niubó. “Demanem que el Govern del partit socialista reflexioni profundament. No podem continuar amb aquesta problemàtica, ens hi va el futur de Catalunya. Demanem a salvador illa és que cessi la consellera Niubó immediatament”, ha etzibat Gené. Martorell ha seguit els passos de la CGT i ha assegurat que “el conflicte li ha quedat gran al Govern” i ha demanat “el cessament de la consellera Esther Niubó”. “Aquest conflicte a Niubó se li ha escapat de les mans, no se’n surten, és evident, no escolten les plantilles”, ha conclòs Gené.