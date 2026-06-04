Los docentes han mantenido el pulso al Gobierno de la Generalitat de Catalunya y han rechazado de forma clara con el 65,1% de los votos el preacuerdo de los sindicatos con el ejecutivo catalán. Un hecho que para la portavoz del sindicato mayoritario USTEC, Iolanda Segura, es «histórico» y que es necesario «poner en valor» la fuerza de los docentes en la negociación con el Gobierno. Segura ha señalado que las cifras obtenidas en la consulta a los docentes dan a los sindicatos «mucho más fuerza para negociar» y ha llamado a nuevas movilizaciones a partir de este mismo viernes. «Mañana todos a la huelga», ha proclamado Segura en rueda de prensa.

La portavoz de USTEC ha destacado que no solo se producirán nuevas movilizaciones este viernes sino que «la próxima semana habrá nuevas jornadas de huelga», un hecho que hará coincidir las movilizaciones de los docentes con la visita del Papa León XIV a Barcelona. No solo USTEC ha animado a los docentes a mantener las movilizaciones el tiempo que sea necesario, sino que la CGT y la Intersindical han instado a los trabajadores a mantener la presión en la calle.

Laura Gené, secretaria general de educación de la CGT, ha señalado en rueda de prensa que el día de hoy es la «victoria de la clase trabajadora» con un «no muy y muy contundente al preacuerdo». Desde la CGT apelan a volver a la «unidad sindical» y mantienen el pulso recordando que la huelga del viernes 5 de junio «se mantiene convocada» y «no se acabará el curso con normalidad». Gené ha añadido que ahora es necesario «preparar un otoño y un inicio de curso donde comenzaremos muy fuertes, como debe ser este inicio de curso si es que debe haber inicio de curso». Por su parte, Marc Martorell, portavoz de la Intersindical, también ha recordado que se mantiene la huelga de este viernes y animan a los trabajadores de la educación «a mostrar su rechazo». Además, ha anunciado la convocatoria de jornadas de huelga para los próximos 9 y 10 de junio y animan «a mantener la lucha el curso que viene».

La presión, para el Gobierno de la Generalitat

El rechazo de los docentes al preacuerdo de los sindicatos y el ejecutivo catalán ha puesto en una posición débil al Gobierno de la Generalitat. Segura ha asegurado que ahora «la pelota está en el tejado del Departamento de Educación» y destaca que la victoria del ‘no’ «es un mensaje claro y directo a la consejera, deben ir más allá del preacuerdo, deben convencer a los docentes». La portavoz de USTEC ha asegurado que «este no puede ser el margen de negociación» con los sindicatos docentes y destaca que «la consejera nos debe convocar mañana mismo» para negociar nuevos términos. «Salimos más organizadas y decididas», ha sentenciado Segura.

Un grupo de personas durante una manifestación con motivo de la huelga de docentes en Catalunya / David Zorrakino (Europa Press)

Quienes han puesto aún más presión al Gobierno han sido la CGT y la Intersindical, sindicatos que han pedido que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cese en el cargo a la consejera Esther Niubó. «Pedimos que el Gobierno del partido socialista reflexione profundamente. No podemos continuar con esta problemática, nos va el futuro de Catalunya. Lo que pedimos a Salvador Illa es que cese a la consejera Niubó inmediatamente», ha proclamado Gené. Martorell ha seguido los pasos de la CGT y ha asegurado que «el conflicto le ha quedado grande al Gobierno» y ha pedido «el cese de la consejera Esther Niubó». «Este conflicto a Niubó se le ha escapado de las manos, no lo logran, es evidente, no escuchan a las plantillas», ha concluido Gené.