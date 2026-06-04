Professors de Secundària desconvoca la vaga després d’avalar el preacord

La vaga prevista per aquest divendres no comptarà amb Professors de Secundària. El sindicat ha decidit desconvocar la mobilització després que els seus afiliats hagin avalat amb un 63,2% dels vots el preacord signat ara fa una setmana amb el Departament d’Educació. Cal recordar que l’agrupació va impulsar una consulta entre els seus membres, en paral·lel a la d’USTEC, CGT i Intersindical entre tot el col·lectiu docent, per determinar si el pacte assolit amb la Generalitat tenia la llum verda del professorat. La votació de Professors de Secundària ha assolit un 52,9% de participació i el ‘no’ ha rebut un 36,8% dels vots.
“El resultat de la nostra votació és que dos de cada tres afilats estan a favor que validem el preacord. Nosaltres hem d’obeir el mandat, rubricarem aquest acord, estarem amatents al seu compliment i òbviament desconvocarem la mobilització fixada per a demà”, ha assenyalat l’Ignasi Fernàndez, secretari general del sindicat, en una entrevista a 3Cat. El representant del professorat considera que al consulta ha conclòs que és un “bon acord, el millor possible, però insuficient” i ha assegurat que continuaran amb les reivindicacions als claustres, les meses de negociació i “si s’escau al carrer”. “Creiem que ara el que toca és agafar els guanys assolits i lluitar pel que fa falta […] Volem una reforma curricular, derogar el decret de plantilles i desplegar l’accelerament de la baixada de ràtios”, ha subratllat.
La unitat dels sindicats “no està en el seu millor moment””
Fernàndez ha emplaçat la resta de sindicats a sumar-se a aquestes reivindicacions amb mobilitzacions passat l’estiu, tot i que ha reconegut que la unitat d’acció entre els dinciats majoritaris “no està en el seu millor moment”. “Tenim relacions amb tots. És legítim defensar el ‘no’ i el ‘sí’, però nosaltres tenim vida pròpia”, ha remarcat el portaveu de Professors de Secundària.