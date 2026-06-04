Profesores de Secundaria desconvoca la huelga tras avalar el preacuerdo

La huelga prevista para este viernes no contará con Profesores de Secundaria. El sindicato ha decidido desconvocar la movilización después de que sus afiliados hayan avalado con un 63,2% de los votos el preacuerdo firmado hace una semana con el Departamento de Educación. Cabe recordar que la agrupación impulsó una consulta entre sus miembros, en paralelo a la de USTEC, CGT e Intersindical entre todo el colectivo docente, para determinar si el pacto alcanzado con la Generalitat tenía el visto bueno del profesorado. La votación de Profesores de Secundaria ha alcanzado un 52,9% de participación y el ‘no’ ha recibido un 36,8% de los votos.

«El resultado de nuestra votación es que dos de cada tres afiliados están a favor de que validemos el preacuerdo. Nosotros debemos obedecer el mandato, rubricaremos este acuerdo, estaremos atentos a su cumplimiento y obviamente desconvocaremos la movilización fijada para mañana», ha señalado Ignasi Fernández, secretario general del sindicato, en una entrevista a 3Cat. El representante del profesorado considera que la consulta ha concluido que es un «buen acuerdo, el mejor posible, pero insuficiente» y ha asegurado que continuarán con las reivindicaciones en los claustros, las mesas de negociación y «si es necesario en la calle». «Creemos que ahora lo que toca es recoger los logros alcanzados y luchar por lo que falta […] Queremos una reforma curricular, derogar el decreto de plantillas y desplegar el aceleramiento de la bajada de ratios», ha subrayado.

La unidad de los sindicatos «no está en su mejor momento»»

Fernández ha emplazado al resto de sindicatos a sumarse a estas reivindicaciones con movilizaciones pasado el verano, aunque ha reconocido que la unidad de acción entre los sindicatos mayoritarios «no está en su mejor momento». «Tenemos relaciones con todos. Es legítimo defender el ‘no’ y el ‘sí’, pero nosotros tenemos vida propia», ha remarcado el portavoz de Profesores de Secundaria.