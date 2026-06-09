Havia de ser un dia monopolitzat per la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, però els docents s’hi han colat amb la ‘papavaga’. Milers de mestres i professors s’han manifestat en una marxa lenta que ha començat a les torres venecianes de la plaça d’Espanya i ha acabat a les portes del Parlament de Catalunya. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical han entrat una carta als registres oficials de la cambra, exigint als partits polítics que collin l’executiu amb esmenes als pressupostos de la Generalitat, que s’han de votar pròximament. Educació ha fixat per ara una participació als centres educatius en un 10%, la xifra més baixa –amb diferència– d’aquest últim cicle de vagues.
Després de la negativa a aprovar el preacord amb Educació, que s’aplicarà igualment perquè el sindicat de secundària l’avalarà, els docents demanen canvis estructurals en el sistema, començant per una inversió que s’aproximi al 6% del PIB que exigeix la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), aprovada el 2017. “És ofensiu que sigui una consellera del PSC, partit que governava i tenia la conselleria quan es va aprovar la LEC, qui ens digui ara que és “maximalista” una plataforma reivindicativa que, en cas d’assumir-se sencera, tampoc no ens faria arribar a allò que es va comprometre el seu Govern fa ja disset anys”, apunta la carta dels sindicats.
“També ens crida l’atenció i ens preocupa profundament que cap dels partits polítics que van donar suport a l’elaboració i aprovació de la LEC, no tinguin ara com a línia vermella el compliment de la inversió establerta per a l’aprovació dels nous pressupostos”, afegeix l’escrit que han rebut els diputats. En aquest sentit, els docents retreuen als grups “suposadament progressistes –en al·lusió a Comuns i ERC– que parlin de la “importància cabdal del sistema educatiu” i, en canvi, no pressionin “per a convertir el seu finançament en una condició necessària per aprovar els nous comptes públics”. “Per les raons exposades –conclouen els sindicats–, exigim a tots els grups parlamentaris que incloguin, per a l’aprovació dels pròxims pressupostos, la condició d’inversió mínima del 6% del PIB a la que es van comprometre i que s’hauria d’estar produint des de fa 9 anys”.
Crítiques a la visita del Papa
Els docents s’han unit a altres professionals en vaga, com ara els treballadors de les biblioteques de Barcelona, vestits amb mitres –el tocat amb què alguns mossens oficien els actes religiosos– i cartells sorneguers que equiparaven amb l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, amb el pontífex. “Senyor Sant Papi Soruds, alcalde insensible a crits i precs, protegeix-nos del peatge de l’especulació, que ens roba sostre, futur i son”, començava un pare nostre improvisat per alguns manifestants. “Deslliura’ns de la precarietat que esgota, de la sobrecàrrega que escalfa, del dimoni insaciable i de la traïció encoberta de CCOO i UGT”, continua la pregària, ara més enfocada al conflicte dels docents. “I salva’ns d’altres mals menors que afecten els seus treballadors, que encara que no tinguin nom, fan pudor de cagallons”, culmina. Amén.
“S’estan gastant desenes de milions d’euros en la visita del Papa i s’està triplicant la despesa estatal”, ha dit, en línies generals, més seriós, el portaveu de la Intersindical, Marc Martorell. “És un atac frontal a la classe treballadora”, ha lamentat. La CGT també descrit la defensa de l’educació pública i en català com un aspecte “completament contraposat” a l’estada d’un pontífex “que representa una educació concertada i privada que rebutgem de front”.
Trobada de Niubó amb la USTEC aquest dimecres
Prèviament, la portaveu nacional de la USTEC, Iolanda Segura, ha centrat la crítica al model educatiu, exigint-ne un canvi estructural perquè els engranatges actuals “no funcionen”, “no estan donant resultats”. El sistema “ha precaritzat els treballadors i no està donant l’atenció necessària a tot l’alumnat”, ha lamentat Segura. Lluny dels micròfons, el sindicat majoritari de l’ensenyament públic reconeix que el ‘no’ a la seva consulta és un vot “emocional” que denota un “esgotament” del conjunt del personal docent amb un sistema ple de “mancances”.
La USTEC es reunirà aquest dimecres amb la consellera Esther Niubó, que ha decidit obrir una ronda de consultes amb els sindicats que van pactar el preacord. La trobada s’havia de produir divendres, l’endemà del ‘no’, però els referents sindicals estaven immersos en una nova vaga general. Segura remarca que traslladaran a Niubó la “dificultat” de negociar amb els sindicats UGT i CCOO, a qui han acusat –durant la negociació i també després– de posar bastons a les rodes d’un nou pacte. L’acord del març passat, diu la USTEC, va generar “confrontacions innecessàries”. I insten Educació a assumir-lo com “un error”.