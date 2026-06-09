Debía ser un día monopolizado por la visita del Papa León XIV a Barcelona, pero los docentes se han colado con la ‘papavaga’. Miles de maestros y profesores se han manifestado en una marcha lenta que ha comenzado en las torres venecianas de la plaza de España y ha terminado en las puertas del Parlamento de Cataluña. Los sindicatos USTEC, CGT e Intersindical han entregado una carta en los registros oficiales de la cámara, exigiendo a los partidos políticos que presionen al ejecutivo con enmiendas a los presupuestos de la Generalitat, que se deben votar próximamente. Educación ha fijado por ahora una participación en los centros educativos en un 10%, la cifra más baja –con diferencia– de este último ciclo de huelgas.

Tras la negativa a aprobar el preacuerdo con Educación, que se aplicará igualmente porque el sindicato de secundaria lo avalará, los docentes piden cambios estructurales en el sistema, comenzando por una inversión que se acerque al 6% del PIB que exige la Ley de Educación de Cataluña (LEC), aprobada en 2017. “Es ofensivo que sea una consejera del PSC, partido que gobernaba y tenía la consejería cuando se aprobó la LEC, quien nos diga ahora que es ‘maximalista’ una plataforma reivindicativa que, en caso de asumirse por completo, tampoco nos haría llegar a lo que se comprometió su Gobierno hace ya diecisiete años”, apunta la carta de los sindicatos.

La cabecera de la manifestación de docentes y trabajadores municipales de Barcelona este martes, coincidiendo con la visita del Papa a Cataluña | Bernat Vilaró (ACN)

“También nos llama la atención y nos preocupa profundamente que ninguno de los partidos políticos que apoyaron la elaboración y aprobación de la LEC, no tengan ahora como línea roja el cumplimiento de la inversión establecida para la aprobación de los nuevos presupuestos”, añade el escrito que han recibido los diputados. En este sentido, los docentes reprochan a los grupos “supuestamente progresistas –en alusión a Comuns y ERC– que hablen de la “importancia crucial del sistema educativo” y, en cambio, no presionen “para convertir su financiación en una condición necesaria para aprobar las nuevas cuentas públicas”. “Por las razones expuestas –concluyen los sindicatos–, exigimos a todos los grupos parlamentarios que incluyan, para la aprobación de los próximos presupuestos, la condición de inversión mínima del 6% del PIB a la que se comprometieron y que debería estar produciéndose desde hace 9 años”.

Críticas a la visita del Papa

Los docentes se han unido a otros profesionales en huelga, como los trabajadores de las bibliotecas de Barcelona, vestidos con mitras –el tocado con el que algunos sacerdotes ofician los actos religiosos– y carteles sarcásticos que equiparaban con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, con el pontífice. “Señor Santo Papa Soruds, alcalde insensible a gritos y ruegos, protégenos del peaje de la especulación, que nos roba techo, futuro y sueño”, comenzaba un padrenuestro improvisado por algunos manifestantes. “Líbranos de la precariedad que agota, de la sobrecarga que calienta, del demonio insaciable y de la traición encubierta de CCOO y UGT”, continúa la oración, ahora más enfocada al conflicto de los docentes. “Y sálvanos de otros males menores que afectan a sus trabajadores, que aunque no tengan nombre, huelen a excremento”, culmina. Amén.

Un cartel se burla del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni | Bernat Vilaró (ACN)

«Se están gastando decenas de millones de euros en la visita del Papa y se está triplicando el gasto estatal», ha dicho, en líneas generales, más serio, el portavoz de la Intersindical, Marc Martorell. «Es un ataque frontal a la clase trabajadora», ha lamentado. La CGT también ha descrito la defensa de la educación pública y en catalán como un aspecto «completamente opuesto” a la estancia de un pontífice “que representa una educación concertada y privada que rechazamos de frente».

Encuentro de Niubó con la USTEC este miércoles

Previamente, la portavoz nacional de la USTEC, Iolanda Segura, ha centrado la crítica en el modelo educativo, exigiendo un cambio estructural porque los engranajes actuales «no funcionan», «no están dando resultados”. El sistema “ha precarizado a los trabajadores y no está dando la atención necesaria a todo el alumnado», ha lamentado Segura. Lejos de los micrófonos, el sindicato mayoritario de la enseñanza pública reconoce que el ‘no’ a su consulta es un voto “emocional” que denota un “agotamiento” del conjunto del personal docente con un sistema lleno de “carencias”.

La USTEC se reunirá este miércoles con la consejera Esther Niubó, que ha decidido abrir una ronda de consultas con los sindicatos que pactaron el preacuerdo. El encuentro debía producirse el viernes, al día siguiente del ‘no’, pero los referentes sindicales estaban inmersos en una nueva huelga general. Segura remarca que trasladarán a Niubó la “dificultad” de negociar con los sindicatos UGT y CCOO, a quienes han acusado –durante la negociación y también después– de poner trabas a un nuevo pacto. El acuerdo del pasado marzo, dice la USTEC, generó «confrontaciones innecesarias». E instan a Educación a asumirlo como “un error”.