Salvador Illa se reúne con el papa León XIV en el Vaticano acompañado de la embajadora española

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este miércoles con el papa León XIV en la Casa Pontificia del Vaticano. En el encuentro, de media hora, Illa estuvo acompañado por el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, y por la embajadora de España ante la Santa Sede, la exministra Isabel Celaá. Illa ha asegurado que la reunión fue “emocionante” y sirvió para explicarle la “importancia” del Milenario del monasterio de Montserrat y para invitarlo a la inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, que tendrá lugar el 10 de junio de 2026 y coincidirá con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Según el presidente catalán, el papa no ha podido confirmar su asistencia, pero le ha trasladado que “tiene ganas” de viajar a Barcelona.

Durante la audiencia también ha repasado cuestiones de actualidad como el genocidio de Gaza y la misión humanitaria de la Global Sumud Flotilla, que ya ha entrado en “zona de riesgo” y se ha quedado sola después de que España haya anunciado que retira el buque militar que protegía el convoy. También han hablado de Cataluña, pero no del 1-O —a pesar de que el encuentro es precisamente en el octavo aniversario del referéndum—, ni del proceso o de la aplicación de la ley de amnistía, según ha explicado Illa. “Nuestra posición es clara, estamos trabajando para mirar adelante y para que todos puedan defender su postura dentro del marco de convivencia que nos hemos dado”.

Respecto a la situación en Gaza, Illa le ha trasladado que considera “inaceptable” la impunidad con que Israel está destruyendo la Franja y ha reclamado que se “respete” la misión humanitaria que intenta romper el bloqueo marítimo. Illa y el papa también han hablado de la creciente crispación que gobierna la política internacional, “con un exceso de polarización, de tensiones crecientes y con una necesidad de calmar las cosas, de tener muy presentes los valores del humanismo cristiano y, sobre todo, de no contribuir a esta escalada verbal y no verbal bélica”. El presidente catalán ha afirmado que el papa le ha trasladado “un deseo de paz y de aprender a convivir, a dialogar y de no llevar las diferencias a un punto de ruptura de la convivencia”. “Lo he visto con una idea muy clara e inspiradora”, ha concluido.

La reunión de Illa con el papa se enmarca en el viaje oficial que el presidente de la Generalitat realiza a Roma hasta el viernes y que combina agenda institucional y cultural. En la capital italiana se encontrará con el presidente de la región del Lazio, Francesco Rocca, y el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.