Illa es reuneix amb el papa Lleó XIV al Vaticà acompanyat de l’ambaixadora espanyola

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha reunit aquest dimecres amb el papa Lleó XIV a la Casa Pontifícia del Vaticà. En la trobada, d’una mitja hora, Illa ha estat acompanyat pel conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i per l’ambaixadora d’Espanya a la Santa Seu, l’exministra Isabel Celaá. Illa ha assegurat que la reunió ha estat “emocionant” ha servit per explicar-li la “importància” del Mil·lenari del monestir de Montserrat i per convidar-lo a la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que tindrà lloc el 10 de juny del 2026 i coincidirà amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí. Segons el president català, el papa no ha pogut confirmar l’assistència, però li ha traslladat que “té ganes” de viatjar a Barcelona.
Durant l’audiència també ha repassat qüestions d’actualitat com el genocidi de Gaza i la missió humanitària de la Global Sumud Flotilla, que ja ha entrat en “zona de risc” i s’ha quedat sola després que Espanya hagi anunciat que retira el vaixell militar que protegia el comboi. També han parlat de Catalunya, però no de l’1-O —malgrat que la trobada és justament el del vuitè aniversari del referèndum—, ni del procés o de l’aplicació de la llei d’amnistia, segons ha explicat Illa. “La nostra posició és clara, estem treballant per mirar endavant i perquè tothom pugui defensar la seva postura dins el marc de convivència que ens hem donat”.
Respecte a la situació a Gaza, Illa li ha traslladat que considera “inacceptable” la impunitat amb què Israel està destruint la Franja i ha reclamat que es “respecti” la missió humanitària que intenta trencar el bloqueig marítim. Illa i el papa també han parlat de la creixent crispació que governa la política internacional, “amb un excés de polarització, de tensions creixents i amb una necessitat d’asserenar les coses, de tenir molt presents els valors de l’humanisme cristià i, sobretot, de no contribuir a aquesta escalada verbal i no verbal bèl·lica”. El president català ha afirmat que el papa li ha traslladat “un desig de pau i d’aprendre a conviure, a dialogar i de no portar les diferències a un punt de trencament de la convivència”. “L’he vist amb una idea molt clara i inspiradora”, ha conclòs.
La reunió d’Illa amb el papa s’emmarca en el viatge oficial que el president de la Generalitat fa a Roma fins divendres i que combina agenda institucional i cultural. A la capital italiana es trobarà amb el president de la regió del Lazio, Francesco Rocca, i l’alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.