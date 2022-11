Carlos Latre demana un programa a TV3: “M’encantaria tornar-hi”

Carlos Latre s’ha retrobat amb Frank Blanco i Enric Lucena al plató d’El Circ 25 anys després de fer un programa junts. L’humorista de Castelló ha fet un repàs a la seva llarga i exitosa trajectòria en una entrevista a 8TV en la que no s’ha tallat un pèl a l’hora de deixar anar tot el que pensa.

Crónicas Marcianas va ajudar-lo molt en la seva carrera televisiva, un programa molt gamberro que creu que no podria tornar-se a emetre: “No es podria fer avui de la mateixa manera. En aquell moment rebíem molt pocs missatges dels teleespectadors perquè tot just començaven els missatges. Si l’emetessin ara, no és que les xarxes bullissin… és que explotarien directament! Avui ens agrada molt més quedar bé i som més educats. Tots els continguts són més blancs i familiars. La gent s’ofèn més i crec que la televisió d’abans tan transgressora no es podia fer perquè poses nois en pilotes i sembla que s’acabi el món”.

Carlos Latre recorda tot el que va aprendre al Crackòvia i aplaudeix TV3

Carlos Latre va triomfar en el Crackòvia i el Polònia, dos dels darrers programes que ha fet a TV3: “Allà vaig estar durant sis anys. Recordo que la meva primera interpretació va ser la de Justo Molinero amb el Toni Albà interpretant el Papa. Déu meu, el volia matar perquè tota l’estona deixava anar sorollets. Jo estava molt nerviós… Allà vaig aprendre moltíssim sobretot en tema d’interpretació, perquè fins llavors jo era un imitador que feia els meus personatges però no els interpretava. Estar envoltat d’actors grandíssims va fer que aprengués moltíssim i ens ho vam passar moltíssim”.

Hi tornaria? “Aquella va ser l’última feina que vaig fer-hi i espero que no sigui l’última. M’encantaria fer televisió a Catalunya en un futur perquè és la meva casa, ho serà per sempre. Què m’agradaria fer a la tele? Entreteniment segur, potser un late night per competir amb tu o en fem tres com fan als Estats Units”.

🎪 En @Carlos_Latre recorda l'etapa com a actor al Polònia i al Crackòvia#ElCirc pic.twitter.com/7hi7jjaOXp — EL CIRC (@elcirc8tv) November 21, 2022

L’humorista aplaudeix el canvi que va experimentar la seva carrera gràcies a Tu cara me suena

Pel que fa a la televisió privada, en Carlos Latre ha volgut aplaudir tot el que li ha aportat treballar a Tu cara me suena com a membre del jurat: “Sempre dic que el programa em va canviar la vida. Abans del programa jo sempre anava disfressat i em va trucar el Tinet Rubira per dir-me que tenia un programa que era perfecte per a mi. Jo no entenia com podia jutjar algú quan jo ni tan sols em jutjava a mi mateixa. Ell em va dir que no em preocupés, que tothom entendria que jo pogués jutjar una imitació i un cantant. Deia que sortiria molt bé, que sortiria a cara descoberta i efectivament”.

El concurs va ajudar-lo a convertir-se ell mateix en personatge: “Jo feia 10 anys que sortia a televisió, però mai sense una disfressa. En un principi va ser molt estrany i em va costar acostumar-m’hi. Era molt difícil perquè jo no sabia parlar com jo, jo estava acostumat a parlar com personatges. Em preparava les frases i em posava molt nerviós. Ara estem gravant la desena edició d’aquest programa que continua amb una energia espectacular, l’essència del programa blanc i familiar renovat. Per mi és un dels millors programes en els que he pogut estar. He tingut molta sort a la vida”.

🎪 En @Carlos_Latre recorda el seu pas pel jurat del 'Tu cara me suena'#ElCirc pic.twitter.com/uX8sf1ULhk — EL CIRC (@elcirc8tv) November 21, 2022

Un dels moments més divertits de l’entrevista ha arribat amb una confessió sobre Michelle Obama, que hauria acudit a un dels seus espectacles: “Va haver-hi un moment en el Yes, we Spain amb el que et sorprendries, ja que va venir a veure’ns la duquessa d’Alba, diverses persones de la Casa Reial, ministres, periodistes i a Màlaga va venir Antonio Banderas. En aquell moment, em truquen i em diuen que la dona de Barack Obama estava de viatge per allà amb les filles i que volia venir a veure el xou. No va entendre res, però això ens passava. Venia molta gent americana a veure el xou perquè el títol era en anglès i després marxaven sense entendre ni una paraula”.

🗣 @Carlos_Latre: "Michelle Obama va venir a veure el show però és clar, no va entendre res"#ElCirc pic.twitter.com/vsTj3cBzrY — EL CIRC (@elcirc8tv) November 21, 2022

Una entrevista en la que Carlos Latre deixa caure que li agradaria obtenir un lloc en la televisió catalana en un futur.