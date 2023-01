El pare de Letícia denuncia haver estat víctima d’un intent d’estafa

El pare de Letícia, Jesús Ortiz, ha denunciat haver estat víctima d’un intent d’estafa. Ho ha fet públic en el seu perfil de Twitter, en el que ha compartit una captura de pantalla del missatge sospitós que li acabava d’arribar. El seu objectiu era informar la Policia i advertir altres persones que puguin trobar-se en la mateixa situació: “Hola, policia. Sospito que aquest és un intent d’estafa. Arribat a la meva bústia de correu el 8 de gener”.

En el missatge es pot llegir com l’informen d’una presumpta compensació de la Unió Europa per haver estat víctima d’un frau: “El seu correu electrònic ha estat trobat en una llista de víctimes d’estafa i es pagaran un total de 3.500.000 € com a compensació per tots els casos de frau del 2022”. La frase que més crida l’atenció? “Considera’t afortunat d’haver estat seleccionat per rebre una compensació de la Unió Europea”.

Hola, @policia. Sospecho que esto es un intento de estafa. Llegado a mi buzón de correo el 08/01/23. pic.twitter.com/NbcO7CwsYX — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) January 8, 2023

El pare de Letícia, molt enfadat per aquests casos d’intent d’estafa

Ràpidament, la publicació del pare de Letícia s’omplia de comentaris d’altres persones que li deien que havien rebut correus similars. Molt actiu a les xarxes, Jesús Ortiz ha donat resposta a pràcticament tots els missatges que ha rebut. Ha explicat que intenta avisar quan rep un missatge així per intentar ajudar altres persones i ha deixat clar que no es fia del contingut del correu que ha rebut: “Si arriba algun nou, diguem, és bo advertir-ho per si de cas”.

Pues sospecho que sí. Lo siento. Por estas cosas intento avisar. — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) January 9, 2023

Yo no me fío, salvo que @policia me diga que es verídico. — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) January 8, 2023

Eso es lo que hay que hacer, pero si llega alguno de tipo, digamos, «novedoso», es bueno advertirlo por si acaso. — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) January 9, 2023

També s’ha mostrat més indignat en altres respostes: “Crec que l’anomenada enginyeria social està al marge de les dades que cedim o ens treuen. Penso que, en general, les nostres dades en el món digital estan protegides si anem una mica amb compte. Però els amics de tot el que és aliè no descansen”. Hi ha hagut un usuari que li ha dit que aquestes pràctiques es realitzen des de fa molts anys i que no entén per què ho comparteix: “He dit jo que no n’hagi rebut cap? No. Gairebé diàriament, de fet. Aviso quan veig que hi ha novetats en els formats que poden induir a caure-hi? Sí”, ha escrit visiblement enfadat.

Yo creo que la llamada «ingeniería social», para maldades, añado, está al margen de los datos que cedemos o nos levantan. Pienso que, en general, nuestros datos en el mundo digital están protegidos a nada que tengamos un poco de cuidado. Pero los amigos de lo ajeno no descansan. — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) January 9, 2023

¿He dicho yo que no he recibido ninguno? No. Casi a diario, de hecho. ¿Aviso cuando veo que hay novedades en los formatos que pueden inducir a «picar»? Sí. — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) January 9, 2023

Un pare de Letícia que ha volgut advertir els seus seguidors i deixar clar que li indigna que encara es duguin a terme aquestes tàctiques per estafar a la gent.