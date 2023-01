Shakira, amb una bruixa al balcó i la cançó contra Gerard Piqué a tot volum

Shakira continua acaparant titulars des de l’estrena de la polèmica cançó en la que deixa verds Gerard Piqué i Clara Chía. L’exfutbolista va tornar-s’hi en un vídeo en directe, en el que va fer mofa de les comparacions enverinades que inclou la lletra. La cantant, però, continua a la seva i s’ha defensat en dos comunicats bomba. En aquesta exitosa i controvertida col·laboració amb Bizarrap, hi ha un moment en què retreu al seu ex que comprés la casa dels costats als seus pares: “M’has deixat de veïna a la sogra“. Sempre s’havia dit que Shakira i la mare de Gerard Piqué tenien bona relació, per la qual cosa va sobtar tant aquest dard.

Arran d’això, els periodistes i paparazzi s’han traslladat fins a la porta de les dues cases i s’han adonat d’un detall que està generant molts comentaris: la presència d’un nino en forma de bruixa i a escala real al balcó de Shakira. Casualitat o no, la figura està col·locada just davant de la casa de la sogra i alguns testimonis asseguren que sembla que estigui mirant cap allà.

Així és la bruixa que ha col·locat Shakira davant de casa de la sogra | La Sexta

Shakira col·loca una bruixa a mida real al balcó | La Sexta

Shakira, amb la cançó al màxim de volum durant tota la tarda

Per si això no fos poc tètric, Shakira hauria volgut donar la tarda a l’àvia dels seus fills i hauria tingut la cançó amb Bizarrap en bucle durant un munt d’hores. I no precisament fluixeta, sinó amb el volum al màxim per tal que tothom pogués saber (sogra inclosa) que estava escoltant el controvertit tema que ha tret a col·lació la mala relació que té ara amb la família política.

Shakira ha puesto su última canción en bucle en su casa hoy, donde también hay una bruja en el balcón mirando a la casa de su ex suegra. pic.twitter.com/I0QPipAbcs — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) January 14, 2023

Shakira i la família Piqué han trencat tota mena de relació, pel que s’intueix, i sembla que la guerra contra el fill s’ha estès cap a ell. El pare del blaugrana ha canviat el seu estat de Whatsapp i s’hi ha col·locat “ballant amb llobes”, una clara indirecta cap a ella. La mare de Gerard Piqué, per la seva banda, ha despistat molt en donar like a dos missatges favorables a la jove en el seu perfil de Twitter.