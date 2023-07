Amaia Romero se convirtió en la ganadora de Operación Triunfo 2017 , la primera de la última generación del concurso con que probó suerte TVE. La navarra se enamoró perdidamente de Alfred adentro de la academia, un amor que trasladaron a Eurovisión sin mucho éxito. Desde entonces ha ido publicando algún single y los fans siguen su trayectoria de cerca, aunque es cierto que no ha gritado tanto la atención ni ha triunfado tanto como otras compañeras de aquel año como Aitana o Lola Índigo.

Ahora es noticia porque ha concedido unas declaraciones que se han viralizado rápidamente. Los 40 Principales ha querido hablar con ella antes del estreno del OT que prepara Amazon Prime Video, que dará una segunda oportunidad al formato a través de las plataformas digitales. Ahora que se están llevando a cabo los castings, han querido hablar con la ganadora para averiguar qué consejo daría a los futuros aspirantes a vivir lo que ella experimentó.

Ha sorprendido muchísimo su respuesta, unas palabras que vuelven a demostrar que pocas ex concursantes han sido tan naturales como ella. Sin pensárselo dos veces, ha dicho la verdad. ¿Qué consejo da a las futuras generaciones del concurso musical ahora que han pasado cinco años desde su aventura? «Los familiares nos iban pasando cosas, pero creo que habría pedido más bragas. Yo no lavaba la ropa porque nunca había hecho la colada, nunca había puesto una lavadora. Necesitaba bragas todo el rato… Así que aconsejaría a los concursantes que llenaran la maleta de bragas», ha respondido de manera espontánea.

Amaia, adentro de la academia de OT | TVE

Amaia de OT prueba suerte como actriz de la mano de los Javis

Amaia no ha querido dar ningún consejo musical, esto queda claro. Ahora mismo, de hecho, ella está centrada en la interpretación. Los Javis le han fichado para participar en La mesías , una serie que han preparado para Movistar+: «La experiencia de rodar una serie ha sido una cosa que nunca había hecho y ha sido increíble, he aprendido muchísimo y me he sentido genial haciéndolo. Todavía no me he visto y creo que el primer momento en el que lo haga será horrible y estoy bastante asustada».

Una cantante que ganó la edición más vista de los últimos años, quienes es consciente que tiene que probar otras disciplinas y no cerrarse ninguna puerta.