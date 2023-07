Marc Márquez serà amfitrió d’Airbnb en el ‘motorhome’ del seu equip

El llegendari pilot de motociclisme Marc Márquez obrirà les portes del ‘motorhome’ del seu equip perquè dos hostes puguin passar una nit durant el Gran Premi de Catalunya.

El vuit vegades Campió del Món es convertirà en amfitrió del ‘motorhome’, que estarà situat en ple centre de l’acció del Gran Premi en el Circuit, permetent als aficionats del motor accedir a la pole position en la zona del ‘pàdoc’.

Márquez #93 no sols és un dels pilots de motociclisme amb més talent i estil, també és volgut per milions de persones a tot el món. Ara, com a amfitrió en Airbnb, oferirà als fans del motor l’oportunitat, sense precedents, de viure com un pilot professional de MotoGP™ per un dia. Com a part de l’estada, els hostes comptaran amb accés al ‘pàdoc’, el ‘backstage’ del Gran Premi, on veuran a les estrelles del motociclisme i seran testimonis dels moments de major emoció abans de la gran carrera.

“L’espai dels ‘motorhomes’ durant un Gran Premi és exclusiu per als pilots i els seus equips. Els hostes viuran una experiència única, a la qual ningú té accés. Aquest és el campionat de ‘motorsport’ més emocionant del món i ser amfitrió en el Gran Premi de la meva casa realment augmenta les apostes per a mi”, diu Márquez. “Els hostes viuran l’experiència de les seves vides: és una estada poc comuna entre bastidors en el món de les carreres professionals”.

Estada

Márquez serà amfitrió en Airbnb d’una estada d’una nit per a un màxim de dues persones en el ‘motorhome’ del seu equip, el 2 de setembre de 2023 per només 93 euros la nit, una picada d’ullet al seu dorsal.

Inclou una nit en el ‘motorhome’ de l’equip de Márquez situat al costat del ‘motorhome’ privat del pilot en una zona a peu de pista a la qual només poden accedir els pilots professionals.

També conviure al costat d’una selecció dels records més preuats del pilot, incloent-hi els seus cascos més icònics, samarretes, micos de carreres, i fins i tot una selecció dels seus trofeus de campió!

A més, inclou seients VIP en la zona més exclusiva per a veure la carrera i accés al ‘pit lane’ per a presenciar l’inici del Gran Premi. Entrades al circuit i passis VIP per a gaudir de les comoditats i els serveis exclusius durant el dissabte i el diumenge.

Així mateix, l’oportunitat de sentir-se com un pilot professional en el simulador de MotoGP™ i una visita guiada personalitzada a la zona del ‘pàdoc’, inclosos els boxs: el backstage de MotoGP™ reservat per als pilots i els seus equips.

Reserves

Els ‘motorheads’ podran sol·licitar la reserva d’aquesta estada a partir del 19 de juliol de 2023 a les 19.00 hores en ‘airbnb.es/motogp’. Els hostes són responsables del seu propi viatge d’anada i tornada al Circuit de Barcelona-Catalunya.