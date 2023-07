Leticia Sabater defensa els seus videoclips: “Són per a gent intel·ligent”

Leticia Sabater pot presumir de ser una de les cantants catalanes amb els videoclips més cridaners i esbojarrats. L’artista és coneguda per treure hits de l’estiu que sempre fan parlar molt pels efectes i els looks que duu en els vídeos que prepara. L’últim l’ha anomenat Barbacoa al punto G i també ha escandalitzat Twitter, encara que ella el defensi. De fet, ha concedit una entrevista a Fórmula TV en què parla malament de tots aquells que la critiquen. I és que, segons Sabater, els seus videoclips estan pensats per a gent intel·ligent i, per això, molts no els entenen.

Assegura, en primer lloc, que aquest és el videoclip “més elaborat” de tota la seva carrera i creu que “es nota”: “A molta gent li sembla surrealista el vídeo, però no l’han d’entendre. Té efectes especials molt difícils de realitzar que es fan als Estats Units, hem estat sis mesos preparant-lo. Les pel·lícules que aneu a veure al cinema s’han fet de la mateixa manera que el meu videoclip i només diré que hi ha gent que ha vist el videoclip 10 vegades per poder veure tots els efectes que hi ha”, diu per defensar-lo quan, la gran majoria de gent, ha criticat que sigui “tan tronat”.

La cantant catalana defensa els efectes del videoclip | Youtube

Leticia Sabater ha pagat 50.000 € pel videoclip de Barbacoa al punto G

Ha deixat anar que ha pagat més de 50.000 € per aquestes imatges, una xifra escandalosa tenint en compte el resultat. Ella continua insistint en què no tothom té la capacitat intel·lectual d’entendre tot el que hi ha darrere: “El meu públic és el llest que sap entendre bogeries que van més enllà del normal. El meu videoclip és apte per a gent intel·ligent, no pots pretendre que les pel·lícules de Kubrick les entengui tothom”.

Leticia Sabater assegura que viu de la seva música i els concerts, però reconeix que l’ajuda tenir lloguers i contractacions a ajuntaments. Cal recordar que va triomfar a televisió gràcies a un programa dirigit a nens que era líder d’audiència. Ara, es planteja tornar a la petita pantalla? “Crec que tinc cabuda en la nova Telecinco perquè no he estat en plantilla. Estic parlant per a un parell de projectes de televisió en diverses cadenes. Aquest estiu m’havien agafat per a un reality, però he hagut de dir que no perquè tinc concerts. Només diré que tinc un projecte secret que m’agrada bastant i és molt diferent”.

Leticia Sabater domina el món en el seu videoclip | Youtube

Un altre fragment del vídeo | Youtube

Diu que li agradaria ser “professora de viralitat” a Operación Triunfo ara que comença una nova etapa a Amazon Prime Video. No es posa límits, a més a més, tenint en compte que deixa caure que també acceptaria una oferta per anar a Eurovisió: “M’agrada moltíssim i soc molt bona per al festival perquè soc molt moderna. Potser soc massa moderna per a TVE“.