Leticia Sabater defiende sus videoclips: «Son para gente inteligente»

Leticia Sabater puede presumir de ser una de las cantantes catalanas con los videoclips más llamativos y alocados. La artista es conocida para sacar hits del verano que siempre dan mucho que hablar por los efectos y los looks que lleva en los videos que prepara. El último lo ha llamado Barbacoa al punto G y también ha escandalizado a Twitter, aunque ella lo defienda. De hecho, ha concedido una entrevista a Fórmula TV en la que habla mal de todos aquellos que la critican. Y es que, según Sabater, sus videoclips están pensados para gente inteligente y, por eso, muchos no los entienden.

Asegura, en primer lugar, que este es el videoclip «más elaborado» de toda su carrera y cree que «se nota»: «A mucha gente le parece surrealista el video, pero no lo tienen que entender. Tiene efectos especiales muy difíciles de realizar que se hacen en Estados Unidos, hemos estado seis meses preparándolo. Las películas que vayáis a ver en el cine se han hecho del mismo modo que mi videoclip y solo diré que hay gente que ha visto el videoclip 10 veces para poder ver todos los efectos que hay», dice para defenderlo cuando, la gran mayoría de gente, ha criticado que sea «tan cutre».

La cantante catalana defiende los efectos del videoclip | YouTube

Leticia Sabater ha pagado 50.000 € por el videoclip de Barbacoa al punto G

Ha soltado que ha pagado más de 50.000 € por estas imágenes, una cifra escandalosa teniendo en cuenta el resultado. Ella continúa insistiendo en que no todo el mundo tiene la capacidad intelectual de entender todo lo que hay detrás: «Mi público es el listo que sabe entender locuras que van más allá del normal. Mi videoclip es apto para gente inteligente, no puedes pretender que las películas de Kubrick las entienda todo el mundo».

Leticia Sabater asegura que vive de su música y los conciertos, pero reconoce que le ayuda tener alquileres y contrataciones en ayuntamientos. Hay que recordar que triunfó en televisión gracias a un programa dirigido a niños que era líder de audiencia. Ahora, ¿se plantea volver a la pequeña pantalla? «Creo que tengo cabida en la nueva Telecinco porque no he estado en plantilla. Estoy hablando para un par de proyectos de televisión en varias cadenas. Este verano me habían cogido para un reality , pero he tenido que decir que no porque tengo conciertos. Solo diré que tengo un proyecto secreto que me gusta bastante y es muy diferente».

Leticia Sabater domina el mundo en su videoclip | YouTube

Otro fragmento del vídeo | YouTube