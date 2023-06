Leticia Sabater lo ha vuelto a hacer. La alocada cantante catalana ha publicado una canción veraniega nueva que ha acompañado de un videoclip indescriptible. Vestida con un biquini rojo y un montón de morcillas pequeñas colgadas, aparece divertida y sin vergüenza para promocionar Barbacoa al punto G . A lo largo de las imágenes que van sobreponiéndose de manera claramente casera, vemos dinosaurios, tortugas, loros, ballenas, dragones… Y toda una serie de elementos que no cuadran entre sí.

El nuevo éxito de la artista pregunta, solo empezar, si quieres la barbacoa poco o muy hecha. En caso de no decantarte por ninguna de estas dos opciones, te da otra: «¿O quieres la barbacoa en su punto G?». Ella misma ha descrito esta propuesta como un tema «picante y muy controvertido«.

El estilo es el mismo que los últimos videoclips que ha compartido, estrafalarios y con una edición extravagante que siempre hace hablar mucho. Además, también en esta ocasión presenta una letra con guiños picantes: «Bajando y bajante, sexy . Subiendo y subiendo, cowboy . Ay, caliente, qué chorizón. Cómete mi pechuguita. Mueve mi costillita y ponme una buena morcilla».

Twitter se llena de mofas después del videoclip surrealista de Leticia Sabater

El humor y estilo de Leticia Sabater son de sobra conocidos, pero todavía hay gente que continúa criticándola a través de las redes sociales. Entre los comentarios que han publicado, destacan algunos muy crueles hacia ella: «Me quiero arrancar los ojos o los oídos, no lo sé», «Dios mío, la pesadilla que tendré esta noche», «Quiero borrar de mi memoria esto que acabo de ver ahora y que me ha causado varios traumas» o «Solo puedo decir una cosa a Leticia Sabater, para inmediatamente, por favor«.

Otros han sido más amables e irónicos: «Otra cosa no, pero reír lo hace con estos efectos especiales. Me encanta la poca vergüenza que tiene esta mujer», «No se salva nada, obra maestra» o «Yo haría que fuera a Eurovisión . No puede ser que España sea el único país que disfrute de Leticia Sabater».

