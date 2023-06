Leticia Sabater ho ha tornat a fer. L’esbojarrada cantant catalana ha publicat una cançó estiuenca nova que ha acompanyat d’un videoclip indescriptible. Vestida amb un biquini vermell i un munt de botifarres petites penjades, apareix divertida i sense vergonya per promocionar Barbacoa al punto G. Al llarg de les imatges que van sobreposant-se de manera clarament casolana, veiem dinosaures, tortugues, lloros, balenes, dracs… I tot un seguit d’elements que no quadren entre si.

El nou èxit de l’artista pregunta, només començar, si vols la barbacoa poc o molt feta. En cas de no decantar-te per cap d’aquestes dues opcions, te’n dona una altra: “O vols la barbacoa al punt G?”. Ella mateixa ha descrit aquesta proposta com un tema “picant i molt controvertit“.

L’estil és el mateix que els últims videoclips que ha compartit, estrafolaris i amb una edició extravagant que sempre fa parlar molt. A més a més, també en aquesta ocasió presenta una lletra amb picades d’ullet picants: “Baixant i baixant, sexy. Pujant i pujant, cowboy. Ai, calent, quin xoriço. Menja’t el meu pit de pollastre. Mou la meva costella i posa’m una bona botifarra de sang”.

Twitter s’omple de mofes després del videoclip surrealista de Leticia Sabater

L’humor i estil de Leticia Sabater són de sobres coneguts, però encara hi ha gent que continua criticant-la a través de les xarxes socials. Entre els comentaris que han publicat alguns, destaquen de molt cruels cap a ella: “Em vull arrancar els ulls o les oïdes, no ho sé”, “Déu meu, el malson que tindré aquesta nit”, “Vull esborrar de la meva memòria això que acabo de veure ara i que m’ha causat diversos traumes” o “Només puc dir una cosa a Leticia Sabater, para immediatament, si us plau“.

D’altres han estat més amables i irònics: “Una altra cosa no, però riure ho fa amb aquests efectes especials. M’encanta la poca vergonya que té aquesta dona”, “No se salva res, obra mestra” o “Jo faria que anés a Eurovisió. No pot ser que Espanya sigui l’únic país que gaudeix de Leticia Sabater”.

