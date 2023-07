Gerard Piqué està fart que es parli de la seva separació de Shakira. Des del principi va deixar clar que no volia entrar al drap i que no reaccionaria a les provocacions de la cantant, que continua deixant-lo verd a les seves cançons. Tampoc no ha dit res sobre les declaracions incendiàries que ha deixat anar la colombiana en l’última entrevista que ha concedit, en la qual ha reconegut que va ser “molt dur” assabentar-se que li estava posant les banyes. L’exfutbolista català, de fet, ha optat per fer broma i mofar-se de tota la situació. Com? En un directe a Twitch amb el seu amic i youtuber Ibai Llanos.

L’antiga estrella del Barça estava parlant amb diversos influencers de Twitch quan, un d’ells, reconeixia que havia acudit sense la seva parella perquè estaven enfadats. Ha estat llavors quan Gerard Piqué ha deixat anar una frase que molts han interpretat com una mofa i un dard cap a Shakira: “Jo puc donar classes de crisi de parella. Si voleu després us dono una classe de… Bé, s’ha de gestionar la crisi en parella“, ha dit entre riures. Ha estat llavors quan Ibai ha ficat el dit a la ferida: “Tens traça per a això a tu“, ha etzibat en una clara picada d’ullet a la separació de Gerard Piqué i Shakira.

D’aquesta manera, el barceloní ha tornat a fer referència a la crisi amb la mare dels seus fills amb molta ironia. Ja ho va fer quan va mostrar que duia un rellotge Casio i quan va aparèixer amb un Twingo després de la cançó de Shakira contra Clara Chía.

Gerard Piqué fa broma sobre els problemes de parella | Twitch

Shakira, estrella de la Setmana de la Moda de París amb un look cridaner

Shakira, mentrestant, ha aparegut a una desfilada de la Setmana de la Moda de París amb un conjunt estilístic que ha cridat molt l’atenció. La cantant duia un disseny amb la paraula No en gran, el que alguns han relacionat directament amb un missatge contrari a Gerard Piqué. Un no a les peticions que li hauria fet últimament?

El look de Shakira a París ha estat molt comentat | Instagram

La cantant ha estat protagonista de la Setmana de la Moda de París | Instagram

Potser és de molt malpensat pensar que absolutament tot el que fa suposa una clatellada cap al seu ex, però la situació entre ells és tan tensa que donen ales a pensar que podria ser així.