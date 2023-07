¿Por qué se ha suspendido el juicio entre Rocío Carrasco y Antonio David?

El tribunal ha decidido suspender la vista del juicio entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Se tendría que haber realizado este jueves, pero no ha llegado a celebrarse y ha sido el abogado del tertuliano de televisión quien ha explicado por qué. Hay que recordar que se trata de un enfrentamiento que empezó cuando la hija de Rocío Jurado denunció a su ex por un presunto delito de levantamiento de bienes.

¿Y por qué no los han convocado? La semana pasada, Antonio David Flores se presentó en los juzgados en compañía de los dos hijos que tiene en común con Rocío Carrasco, los que están a su favor en esta guerra. Ella no acudió a la cita y, por lo tanto, se pospuso. En el día en el que se tendría que haber celebrado finalmente, los abogados informaban que se había suspendido el juicio.

En un comunicado, el abogado de Antonio David Flores explica qué ha pasado: «No ha sido porque no hayamos acudido, sino porque hemos solicitado la suspensión de la vista. No se han podido incorporar una serie de pruebas documentales que garanticen la defensa de Antonio David y de las partes. Está adoptada la resolución para poder garantizar los derechos de todas las partes», explican en la revista Semana . Es decir, que habría sido él quien habría pedido que se suspendiera la vista porque no podría haber obtenido las pruebas que necesitaba presentar.

Antonio David Flores | Europa Press

El abogado de Antonio David Flores explica por qué no se ha celebrado la vista

Aseguran que se ha tomado esta decisión porque la prueba es necesaria antes de los interrogatorios que se tienen que llevar a cabo, «unos documentos imprescindibles para que no se vulnere ninguna garantía». Es extraño que hayan aceptado, teniendo en cuenta que este proceso ya se ha alargado más de ocho años. ¿Y esto por qué ha pasado? Según Antonio David, porque todo se inició en un tribunal que no era competente y fueron pasando los años. Tampoco habría ayudado que impusieran una cuestión de confianza de 80.000 € que, posteriormente, se reduciría a 60.000 €.

Este retraso cree que no es tan extraño, ya que es habitual teniendo en cuenta que ha habido una acumulación de tareas y que no se puede pretender que Rocío Carrasco y Antonio David tengan ningún privilegio respecto a otros ciudadanos.