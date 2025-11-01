Lamine Yamal és més protagonista els darrers mesos per la seva vida fora dels camps de futbol que pel seu joc, minvat per una lesió al pubis. Aquest dissabte, el crac del Barça, amb només 18 anys, ha anunciat que ha trencat amb la cantant argentina Nicki Nicole. La notícia ha estat avançada per l’influencer i periodista del cor Javi Hoyos, que en el seu perfil d’Instagram cita al jugador blaugrana com a font.
Segons Hoyos, Yamal i Nicole ja no estan junts. Però la raó de la ruptura no haurien estat les banyes. Un viatge recent del futbolista a Milà havia fet córrer els rumors que el jugador hauria pogut tenir una relació amb la model i influencer italiana, Anna Gegnoso. El futbolista hauria dit a Hoyos que el trencament s’hauria produït abans d’anar a Milà. Nicole és set anys més gran que el de Rocafonda. L’artista en té 25.
“Simplement, ens hem separat”
El jugador hauria remarcat al periodista que simplement s’hauria separat i que havia decidit parlar davant dels molts titulars que han aparegut les darreres hores sobre ell i la cantant, els quals no tindrien res a veure amb la ruptura. Segons el periodista, es vol embrutar la imatge de Lamine Yamal.
Es compra la casa de Piqué i Shakira
El crac blaugrana, que encara arrossega molèsties i no està confirmat que jugui el partit de diumenge contra l’Elx, estaria en tràmits per comprar la casa en la qual van viure Shakira i Gerard Pique a Esplugues de Llobregat. La casa es va construir el 2012 i té una parcel·la de 3.800 m². En el seu moment, la mansió es va valorar en uns 14 milions d’euros, però el preu s’hauria rebaixat en la compravenda.
El xalet es troba molt a prop de la ciutat esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí i en cas de confirmar-se el canvi de domicili de Yamal tindria com a veïns a altres jugadors del Barça, com Alejandro Balde i Ronald Araujo, i a l’exfutbolista Andrés Iniesta. També viuen a prop els pares de Piqué, Joan Piqué i Montserrat Bernabeu.